اختصاص اعتبار۱۱۲۰ میلیاردی به کسب و کار آسیب دیده از کرونا گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع امروز (شنبه) در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به مشارکت خوب مردم در مدیریت ویروس کرونا، اظهار کرد: این مشارکت در سایه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه به دست آمد.

وی با تأکید بر تقویت اعتماد عمومی و با بیان اینکه در سایه این اطلاع رسانی مردم به رسانه‌های داخلی بیش از رسانه‌های خارجی اعتماد کردند، افزود: به رغم کنترل و مهار نسبی کرونا و کاهش آمار مبتلایان شهروندان همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه طی حدود سه ماه گذشته با نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان طرح‌های مختلفی برای کنترل این ویروس اجرایی و با تدریج بسیاری از فعالیت‌های از سر گرفته شد، گفت: بر اساس تصمیم امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا نماز جماعت در مساجد شهری و روستایی با رعایت کامل پروتکل‌ها اقامه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برداشت محدودیت ساعت فعالیت پاساژ از امروز، تصریح کرد: همه باید بدانند که برداشتن محدودیت‌ها به منزله کنترل و مهار کامل ویروس کرونا نیست بلکه همچنان باید بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری‌های اعلام شده از سوی مردم و کسب و کارها رعایت شود.

زارع به اختصاص هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان از مرحله نخست اعتبار در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا استان گیلان، افزود: مشاغل خدماتی در استان گیلان جایگاه قابل توجهی دارند لذا اولویت نخست تخصیص اعتبار به این نوع از کسب و کارها است.

وی در ادامه خواستار اطلاع رسانی صحیح به بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا برای ثبت نام در سامانه کارا شد و ادامه داد: کسب و کارها برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دولت در این زمینه در سامانه کارا ثبت نام کنند.