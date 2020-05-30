چین زمان ورود واکسن کرونا به بازار را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چین اعلام کرده است که واکسن ساخت این کشور برای مقابله با کرونا تا پایان سال میلادی جاری روانه بازار خواهد شد.
این خبر را کمیسیون مدیریت و نظارت ارزیابیهای دولتی چین اعلام کرده است.
براساس اعلام این کمیسیون تا کنون بیش از ۲ هزار نفر به صورت آزمایشی این واکسن را که در «آزمایشگاه تولیدات بیولوژیک ووهان» بر روی آن کار شده، آزمایش کردهاند.
علاوه بر آزمایشگاه بیولوژیک ووهان همچنین آزمایشگاه و موسسات علمی و تحقیقاتی پکن نیز در توسعه و تحقیق بر روی این واکسن کار کردهاند و تحقیق بر روی آن به صورت مشترک انجام میشود.
در حال حاضر این واکسن در فاز دوم آزمایشی به سر میبرد.
ظرفیت تولید برای این واکسن از سوی موسسه بیولوژیک پکن سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دوز عنوان شده است.
در این گزارش همچنین گفته شده که در حال حاضر حداقل ۵ واکسن کرونا در چین در مرحله آزمایشهای انسانی هستند.
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