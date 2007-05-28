به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "سینما و اقتباس" کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در 60 قسمت 120 دقیقهای به بررسی آثار سینمایی اقتباسی از ادبیات میپردازد. این برنامه شامل بخشهای نمایش فیلم، پلاتو گفتگو با کارشناسان و ... است.
بعد از نمایش فیلم کارشناسان حوزه ادبیات، نقد ادبی، مطالعات بینرشتهای، مطالعات فرهنگی، نویسندگان رمان و قصه چون دکتر حسن حسینی، مصطفی مستور، دکتر فرزان سجودی، هوشنگ مرادی کرمانی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، کریم امامی، گلی ترقی، اسماعیل بنیاردلان، عماد افروغ و ... درباره فیلم ها صحبت میکنند.
از فیلم های مهم این برنامه می توان به "چوپان خوب" رابرت دنیرو، "بچههای انسان" آلفونسو کوارون، "اتاق گاز" جیمز فولی، "بوفالو آمریکایی" مایکل کورنت، "تصویر یک زن" جین کمپیون، "در جستجوی ریچارد" آل پاچینو، "زمانی برای کشتن" جوئل شوماخر، "ماتیلدا" دنی دوتیو، "شغال" مایکل کیتن جونز، "آرزوهای بزرگ" آلفونسو کوارون، "خط قرمز باریک" ترنس مالیک، "شاگرد زرنگ" برایان سینگر، "خاکستر آنجلا" آلن پارکر، "بیمار روانی آمریکایی" هری هرون، "پسران شگفتانگیز" کرتیس هنسن، "شورتی را بکشید" بری ساننفلد، "دوزخ" کلود شابرول و ... برای پخش در نظر گرفته شده است.
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