همایش "تاریخ و تمدن مدینه منوره" امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرق الاوسط، وجود یهودیان در یثرب قبل از اسلام، سپس رسول اکرم (ص)، تلاشهای صلیبیها برای تعرض به مزار نبی اکرم (ص) در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

این همایش علمی از امروز سه شنبه 8 خرداد ماه آغاز و تا پنجشنبه 10 خردادماه ادامه دارد.

دکتر محمد زراعی حمراوی درباره مدینه در هزاره اول قبل از میلاد، دکتر ایمن بن احمد عقبی درباره نام مدینه را در فرهنگ لغت ویکی پدیا در شبکه جهانی اینترنت بررسی می کند.

هدف از برگزاری این همایش افزایش اطلاعات تاریخی نسبت به پیشینه شهر مقدس مدینه منوره عنوان شده است .

روابط یثرب و دولت یمن قدیم قبل از اسلام ، یهودیان یثرب قبل از اسلام، یکی از راههایی که رسول خدا(ص) از آن به مدینه هجرت کرد، قبایل عرب اطراف مدینه و ارتباط آنها با عصر نبوت، مدینه قبل از اسلام و در عصرهای اسلامی، عصر خلفای راشدین، عصر امویان، عباسیان، مملوکیان تا دوران معاصر در این همایش مورد بررسی قرار می گیرند .