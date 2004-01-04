انتخاب سريال ها و فيلمهاي خارجي در تلويزيون سليقه اي و عجولانه است

امرالله احمدجو، نويسنده و كارگردان تلويزيون در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، درباره سطح كيفي و كمي پخش مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي خارجي ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: در اينكه مجموعه هاي تلويزيوني در هر سطح كه باشند و در هر جاي دنيا كه پخش شوند، بر روي بخشي از مخاطبين خود تاثير مي گذارند شكي وجود ندارد. اما اينكه چه برخوردي با اين تاثيرگذاري هاي فرهنگي مي شود، از اهميت زيادي برخوردار است.

وي خاطر نشان ساخت: در تلويزيون ما پخش مجموعه ها و فيلم هاي خارجي از هيچ نظم و برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي برخوردار نيست. زيرا به همان نسبت كه فيلم ارزشمندي مانند « كاگه موشا » از تلويزيون پخش مي شود، يك فيلم از سيلوستر استالونه هم پخش مي گردد كه اين شخصيت نماد خشونت و صحنه هاي غير اخلاقي است و به نظرم پخش آن به ذائقه بيننده لطمه مي زند.

كارگردان مجموعه تلويزيوني « روزي روزگاري » بحث از تفاوت در مخاطبان را در اين زمينه توجيه خواند و توضيح داد: اينكه گفته شود بينندگان تلويزيون در دو طيف متفاوت عام و خاص تقسيم بندي مي شوند و هر كدام از اين گروه ها ذائقه و سطح سليقه خود را دارند، حرف چندان منطقي بنظر نمي رسد. چون به هر حال تمامي افراد يك كشور از تلويزيون استفاده مي كنند و لازم است كه براي حفظ سطح كيفي فيلم ها و افزايش سطح ذائقه مخاطب تلاش شود.

احمد جو با اشاره به اينكه تلويزيون و سينماي ما جزو سالم ترين رسانه هاي جهان هستند، گفت: ما از سينما و تلويزيوني محجوب برخورداريم و لازم است به گونه اي رفتار و عمل كنيم كه اين حجب و پاكي همچنان در رسانه هاي ما باقي بمانند. چون به عقيده من به همان اندازه كه پخش مجموعه ها و فيلم هاي خارجي امري لازم و ضروري است، توجه به مضمون و شكل پرداخت آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. يعني حتي اگر ما قادر به پر كردن تمامي ساعات پخش شبكه ها با آثار ايراني باشيم، بايد زماني را هم به پخش مجموعه ها و فيلم هاي خارجي اختصاص دهيم تا از اين طريق هم به معرفي ساير فرهنگ و مسايل و موضوع هاي جهاني بپردازيم و هم از چگونگي ساخت و كيفيت آثار آنها با خبر شويم تا سطح كيفيت آثار داخلي هم به تبع آن افزايش يابند.

