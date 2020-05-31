کشت گیاهان دارویی در ۱۶ هکتار از مزارع شهرستان اردل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سعیدی از آغاز طرح کشت گیاهان دارویی شامل گل گاوزبان، گل ماهور، اسطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موسیر و کرفس در سطح ۱۶ هکتار ازمزارع این شهرستان خبرداد.

وی گفت: امسال ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل به کشت گیاهان دارویی گل گاوزبان، گل ماهور، اسطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موسیر و کرفس اختصاص یافته است که در حال حاضر کشت ۱۶ هکتار آغاز شده است.

سعیدی افزود: کشت گیاهان دارویی نیاز آبی پایین و سودآوری بالایی دارد که باید توجه ویژه ای به آن شود.

وی تصریح کرد: با اقدامات ترویجی مناسب؛ کشاورزان این شهرستان استقبال خوبی برای کشت گیاهان دارویی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی با توجه به کم‌آب‌بر بودن می‌تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای توان مالی خانوارهای روستایی شود.