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۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۶

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل:

کشت گیاهان دارویی در ۱۶ هکتار از مزارع شهرستان اردل آغاز شد

کشت گیاهان دارویی در ۱۶ هکتار از مزارع شهرستان اردل آغاز شد

شهرکرد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل گفت: کشت گیاهان دارویی در ۱۶ هکتار از مزارع شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سعیدی از آغاز طرح کشت گیاهان دارویی شامل گل گاوزبان، گل ماهور، اسطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موسیر و کرفس در سطح ۱۶ هکتار ازمزارع این شهرستان خبرداد.

وی گفت: امسال ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل به کشت گیاهان دارویی گل گاوزبان، گل ماهور، اسطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موسیر و کرفس اختصاص یافته است که در حال حاضر کشت ۱۶ هکتار آغاز شده است.

سعیدی افزود: کشت گیاهان دارویی نیاز آبی پایین و سودآوری بالایی دارد که باید توجه ویژه ای به آن شود.

وی تصریح کرد: با اقدامات ترویجی مناسب؛ کشاورزان این شهرستان استقبال خوبی برای کشت گیاهان دارویی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی با توجه به کم‌آب‌بر بودن می‌تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای توان مالی خانوارهای روستایی شود.

کد مطلب 4938018

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