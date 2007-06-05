آرامترین بزرگداشت / اطلاع رسانی؛ مشکل همیشگی دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی ماه های اخیر همواره بر امر اطلاع رسانی دستاوردها و فعالیت های دانشگاه آزاد طی 25 سال فعالیت این دانشگاه تاکید داشته و همواره عنوان کرده است که مهمترین ضعف این دانشگاه طی حیات خود عدم طلاع رسانی دقیق بوده است.

اما به نظر می رسد این ضعف دست از سر دانشگاه آزاد بر نمی دارد و همچنان مسئولان و روسای این دانشگاه بر عدم اطلاع رسانی تاکید دارند. حتی تقویت مرکز اطلاع رسانی این دانشگاه و فعالیت های بیش از پیش آن نیز دردی از مشکلات این دانشگاه دوا نکرده و شاید بتوان گفت تنها ریاست و عده معدودی از مسئولان این دانشگاه هستند که رسانه ها را بیگانگانی که تنها هدفشان مشکل سازی برای دانشگاه است، تلقی نمی کنید.

روزهای 31 اردیبهشت تا ششم خرداد سال جاری به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه تحت عنوان هفته ربع قرن دانشگاه آزاد مطرح شد و هر روز از این هفته از سوی مسئولان این دانشگاه به منظور آشنا کردن هر چه بهتر مردم با فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف کاری این دانشگاه تحت یک عنوان خاص نامگذاری شد.

خبرنگاران، رسانه های مختلف و مردم که از قبل خود را برای هفته ای پرکار و پرخبر آماده می کردند با فرا رسیدن هفته ربع قرن دانشگاه آزاد اسلامی تنها با رکود و بی برنامگی که با دیدی خوشبینانه هیچ فرقی با گذشته نداشت روبرو شدند.

تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام (ره)، مراسم رونمایی از تمبر دانشگاه آزاد، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی بی نتیجه و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر از معدود اقدامات و برنامه هایی بود که مسئولان دانشگاه در این هفته پیش بینی و برگزار کردند.

تلاش های خبرنگاران و رسانه های مختلف نیز بی فایده و بی نتیجه بود و علیرغم آن که دکتر جاسبی پیش از شروع این هفته تمامی مسئولان و معاونان دانشگاه آزاد را به اطلاع رسانی دقیق در خصوص دستاوردهای دانشگاه در زمینه های مختلف ملزم کرده بود اما عدم همکاری این افراد باعث شد که هفته دانشگاه آزاد با انتشار چندین گزارش اندک در خبرگزاری ها، روزنامه ها و صدا و سیما به پایان برسد.

این در حالی است که در سازمان ها و موسسات دیگر که بسیار کوچک تر و کم اهمیت تر از دانشگاه آزاد اسلامی هستند مناسبت هایی این گونه بهانه ای مناسب برای معرفی و آشنا کردن جامعه با دستاوردها و فعالیت های آن ها و به نوعی تبلیغ برای خود است و هیچ گاه این گونه فرصت ها برای آن ها به راحتی از دست نمی دهند.

انتخاب مجدد رئیس دانشگاه آزاد به عنوان رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام، موفقیت این دانشگاه در عرصه علم روباتیک، فعالیت این دانشگاه در بخش هسته ای، توسعه فضای فیزیکی، کسب رتبه های برتر فرهنگی کشور و ده ها دستاورد دیگر از جمله مسائلی بودند که دانشگاه آزاد می توانست از آنها به عنوان ابزاری برای معرفی و شاید تبلیغات مثبت به نفع خود سود ببرد.

اما درعمل شاهد آن بودیم که نه تنها دانشگاه آزاد برنامه ریزی مثبتی دراین ایام نداشت بلکه با حضور نه چندان موفق رئیس دانشگاه در برنامه ای تلویزیونی که تنها در استان تهران پخش می شد و کسب نظر سنجی ضعیف، افکار عمومی را نسبت به این دانشگاه منفی تر از قبل نشان داد، در حالی که اگر با درایت مسئولان دانشگاه آزاد این نظرسنجی در یکی از شبکه های سراسری کشور انجام می شد آراء حاصله به دلیل رضایت مردم از دانشگاه آزاد در شهرهای کوچک بسیار متفاوت خودنمایی می کرد.

از سوی دیگر معاونان و مسئولان دانشگاه آزاد می توانستند با برگزاری همایش ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی آنچه که تا امروز در این دانشگاه بدست آمده بود را به جامعه نشان داده و دانشجویان و خانواده های آنها را نسبت به فعالیت هایی که از طریق شهریه این افراد صورت می گیرد آگاه کنند.

در نهایت می توان گفت که دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر بزرگترین موسسه آموزش عالی کشوراست اما بدون شک آشنایی جامعه با این دانشگاه و فعالیت های آن کوچکترین حجم را به خود اختصاص داده و به نظر می رسد قصه این عدم اطلاع رسانی و ضعف روابط عمومی که از مهمترین قسمت های هر سازمانی است در دانشگاه آزاد سر دراز داشته و پایانی نخواهد داشت.