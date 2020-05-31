به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، بهرام کوشکی اظهار داشت: اجرای طرح تونل پلاستیکی برای کشت محصول توت فرنگی در این شهرستان موجب برداشت زود هنگام ۴۰ روزه این محصول نسبت به دیگر مناطق شد.
وی افزود: هم اکنون در این شهرستان حدود ۶۲۰ هکتار زمین به کشت توت فرنگی اختصاص یافته که دو بهره دار حدود سه هزار و ۵۰۰ متر مربع هکتار از باغات خود را به تونل پلاستیکی تجهیز کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی کامیاران ادامه داد: این دو بهره بردار در روستای یمینان سفلی مشغول بکار هستند که از ۲۰ فروردین شروع به برداشت محصول خود کرده و محصول شأن به عنوان نوبرانه و ۴۰ روز زودتر از زمان برداشت روش سنتی با قیمت خوب به بازار عرضه شده است.
کوشکی با بیان اینکه توت فرنگی همه ساله در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت وارد بازار میشود و از قیمت گرانتری برخوردار است، یادآور شد: برداشت زود هنگام در روش تونل پلاستیکی به بهرهبردار این امکان را میدهد که محصول خود را به قیمت محصولات گلخانهای به فروش رسانده و درآمدی چند برابر عاید وی شود.
وی بیان کرد: هم اکنون در این شهرستان ۸۰۰ بهره بردار توت فرنگی مشغول بکار هستند و سالانه ۱۱ هزار تن از این محصول را تولید و روانه بازار میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی کامیاران گفت: در صدد هستیم میزان سطح کشت توت فرنگی به روش تونل پلاستیکی را در سال جاری با توجه به مزیتهای آن افزایش دهیم.
کوشکی اظهار داشت: تونل پلاستیکی روشی جدید در کشت و داشت محصول توت فرنگی است که با توجه به نتایج بدست آمده در سال زراعی جاری، این روش قادر است عملکرد محصول را از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد.
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