به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است:
جناب آقای حسین ملا عبداللهی
نظر به تعهد، تدین و سوابق مفید و ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر» منصوب میشوید.
با عنایت به اهمیت غیرقابل انکار، استفاده از پتانسیلهای فراوان بینالمللی و مأموریتهای متعدد و وظایف گسترده و متنوع جمعیت هلال احمر، از جنابعالی انتظار دارم ضمن هماهنگی مستمر با اینجانب و بهرهمندی از رهنمودهای صاحبنظران و کارشناسان، با جدیت و تلاش مستمر، تمام توان و تجارب خویش را در راستای معرفی جمعیت و ارتقاء جایگاه آن در سطوح بینالمللی و برقراری تعامل مثبت با فدراسیون، جمعیتها و نهادهای ملی، ترویج و اجرای مفاهیم و مقررات حقوق بشردوستانه در سطح ملی و در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین توسعه فعالیتهای تخصصی در عرصه بینالمللی بر اساس اصل عزتمندی بکار گیرید.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی در جهت تحقق اهداف والای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم.
دکتر کریم همتی
رئیس جمعیت هلالاحمر
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