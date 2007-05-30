ترور بر جهان سایه افکنده است / بازسازی نیروهای القاعده یک چالش اساسی برای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، خشونت و آدم کشی تمام نقاط جهان را از ایالات متحده آمریکا گرفته تا هند، آسیای جنوب شرقی ، خاورمیانه ، آفریقا و سری لانکا در برگرفته و هیچ نشانی برای کاهش و یا توقف آن وجود ندارد .

مقامات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی آمریکا اخیرا اذعان داشته اند که القاعده در حال بازسازی نیروهایش در مناطق قبیله نشین پاکستان است و نسل جدیدی از رهبران این گروه ظهور کرده که تحت کنترل بن لادن شبکه های عملیاتی خود را جهت انجام عملیات ترورییستی تقویت کرده است.

بر اساس نیویورک تایمز، بدنبال مرگ و دستگیری رهبران عملیاتی القاعده پس از حملات 11 سپتامبر، نسل جدیدی از رهبران از درون این سازمان شکل گرفته اند که باعث تعجب و بیم و هراس مقامات امنیتی امریکا شده اند.

این گزارش می افزاید : مقامات رسمی آمریکا یک پایگاه آموزشی القاعده را در نقطه بسیار دور افتاده کوهستانی پاکستان تحت نظارت دقیق قرار دادند؛ اما تصویر واضح تر آنکه شورشیان پس از آموزش عملیاتی از مکانهایی که استقرار یافته بودند پا به گریز نهاده تا در حملات توطئه گرایانه شرکت کنند.

مقامات آمریکایی، اروپایی و پاکستانی چندین ماه متوالی تکه های پاره پاره شده عکسهای رهبران تروریستی را پهلوی هم چیدند تا بر اساس تحقیقات در طی دو سال گذشته شواهدی را گرد آوری کنند و رهبران جدید تروریستی را شناسایی کنند. آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود بازجویی از مظنونین و تهیه شواهد در ارتباط با توطئه تابستان گذشته برای منهدم ساختن هواپیماهای تجاری پس از برخاستن از فرودگاه لندن بود که توسط بازجویان بریتانیا و آمریکا از این حادثه وحشت انگیز جلوگیری کردند.

مقامات رسمی امنیتی همچنین ساختار القاعده را از طریق ردیابی کردن ارتباطات بین عاملات این تشکیلات در مناطق قبیله ای پاکستان دریافته اند، هر چند این مقامات گفته اند که این گروه شبکه انسانی بسیار پیچیده ای برای گریختن از شنود الکتریکی در اختیار دارند.

این مقامات اظهار داشته اند که بازجویی پیرامون اقدامات تروریستی هوایی، آنها را به این نتیجه رسانده که یک فرمانده شبه نظامی مصر به نام ابوعبیده المصری یکی از عاملان القاعده در پاکستان این عملیات را هدایت می کرد.

این روزنامه آمریکایی می نویسد :هر چند هسته رهبری تضعیف شده و مقابله با ترویسم پس از حملات 11 سپتامبر به نحو بی سابقه ای گسترش یافته ، اما مقامات اکنون به این نتیجه رسیده اند که آنگونه که تصورمی کردند این رهبری هنوز فلج نشده است.

ارزیابی مجدد، همکاری مشترک عملیات امنیتی و اطلاعاتی بین پاکستان و آمریکا را جهت نابودی زیربنای القاعده ضروری ساخته است تا توطئه های تروریستی که از قبل طراحی شده از هم فرو پاشد.

براساس گزارش خبرگزاری هند PII از لندن هواداران القاعده دربریتانیا صدها هزار دلار پول نقد برای گروههای تروریستی در پاکستان جهت انجام عملیات تروریستی بر علیه دموکراسی های غربی از جمله انگلستان سرازیر می کنند.در این گزارش که توسط سرویس های جاسوسی MIS و پلیس انگلیس انتشار یافته تحقیقات امنیتی و پلیسی در سطح عالی عملیاتی انجام یافته تا بنیادگراین افراطی در بریتانیا مورد شناسایی قرار گیرند.

در این گزارش آمده است که ساختمانهای دولتی از جمله وزارت دفاع و تاسیسات آن در مرکز لندن در معرض خطر حملات تروریستی می باشند.

بسیاری از منابع اطلاعاتی آمریکا در سالهای اخیر به کرات گفته اند که نقش اسامه بن لادن و پیروان نزدیکش در مناطق کوهستانی دور دست در پاکستان با افزایش نقش برتر شاخه عراق ، القاعده بین النهرین و بدنبال بروز شبکه های تروریستی و به اصطلاح گروه های کوچک منطقه ای ، کاهش یافته است.

اعتقاد بر این است که ساختار هرمی القاعده در افغانستان قبل از حمله 11 سپتامبر 2001، در مغایرت با رهبری گروه گسترش یافته با چندین مرکز اطراحی که به صورت مستقل عمل می کنند و دیگر متکی به تماس پیوسته با بن لادن و یا معاون او ایمن الظواهری نیست.

راجع به سابقه رهبران جدید القاعده اطلاعات زیادی در اختیار نیست و به نظر می رسد بیشتر آنها 30 تا 40 ساله هستند و تجارب جنگی بسیاری در افغانستان و چچن آموخته اند و بیشتر تبعه پاکستان و از شمال آفریقا می باشند.