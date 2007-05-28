اعضای هیئت رئیسه کانون کارگزاران بورس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در در این نشست "خسرو پور معمار" مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر و " امیر خان خلیلی" مدیر عامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس شورای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعیین شدند.

همچنین "اکبر زرگانی نژاد" مدیر عامل شرکت کارگزاری امین سهم به عنوان سخنگوی این شورا برگزیده شد.

در این جلسه، شرایط و ضوابط نامزدها برای حضور در هیات عامل کانون به تصویب رسید.

بر این اساس افرادی می توانند در انتخابات هیات عامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شرکت کنند که دارای حداقل مدرک فوق لیسانس و آشنایی کامل به بازارهای مالی و قانون مقررات ایران باشند.

زرگانی نژاد به وجود حجم فعالیت های فراوان کانون اشاره کرد و گفت : بر همین اساس، حداکثر سن اعضای هیات عامل 50 سال تعیین شد تا افراد انتخابی بتوانند از عهده مسئولیت های سنگین آن بر آیند.

وی حسن شهرت و خصوصیات اخلاقی مثبت را از دیگر شرایط نامزدها اعلام کرد و افزود : باید این افراد بتوانند تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت کنند.

سخنگوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به تخفیف 50 درصدی کارگزاران در کارمزدهای معاملات خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : در نشست مشترکی با مسئولان این سازمان در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

زرگانی نژاد خاطر نشان کرد : در این نشست اعضا خواستار تسریع در فراهم شدن مقدمات ثبت کانون شدند.

نشست اعضای شورای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هفته گذشته با حضور 93 درصد اعضا برگزار شد که در پایان شرکت های کارگزاری امین سهم ، پارس نمودگر ، خبرگان سهام ، حافظ ، سهام پژویان شایان از بورس اوراق بهادار، شرکت کارگزاری مشاوران سهام از بورس فلزات و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی از بورس کشاورزی به عنوان اعضای این کانون انتخاب شدند.

در این جلسه، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و روزنامه های اطلاعات و سرمایه به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های کانون برگزیده شدند.