به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار فعال شدن پویش های همبستگی با ساکنان فلسطینی تحت محاصره در غزه شد.

وی از جامعه جهانی و همه آزادگان دنیا خواست که به اشغالگران صهیونیست برای رفع محاصره غزه فشار وارد کنند.

القانوع تاکید کرد: امروز دهمین سالروز کشتار کشتی مرمره است که اشغالگران صهیونیست آنرا علیه ترکهایی که با ملت ما ابراز همبستگی کردند، مرتکب شدند که در نتیجه آن شماری از افرادی که ابراز همبستگی کردند، به شهادت رسیدند. کسانی که در کشتی مرمره قرار داشتند به دنبال شکستن محاصره ملت ما بودند.

وی گفت: کشتار افرادی که در کشتی مرمره قرار داشتند، نقاب از چهره زشت و سیاه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی برداشت؛ سران جنایتکاری که مرتکب جنایات جنگی علیه ترک هایی که در کشتی مرمره قرار داشتند و ملت فلسطین، شدند و این محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را می طلبد و اینکه به دادگاه بین الملل معرفی شوند.

سخنگوی حماس تاکید کرد: یاد و خاطر آنها در قلبهای ملت فلسطین و همه آزادگان دنیا باقی خواهد ماند. پیام حمایت و وفاداری به ملت ما که این افراد( کسانی که ابراز همبستگی کردند) با خون های پاک خود رساندند از یاد و خاطره ملت ما محو نخواهد شد.

القانوع گفت: غزه همچنان از اوضاع انسانی بسیار دشوار و محاصره ظالمانه ۱۴ ساله رنج می برد.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۰ کشتی مرمره، یکی از کشتی های ناوگان آزادی را که برای شکستن محاصره نوار غزه با ده ها سرنشین و فعال بین المللی راهی این باریکه شده بود، در نزدیکی سواحل غزه به طرز وحشیانه ای مورد حمله قرار داد که طی آن ۱۰ فعال ترک به شهادت رسیده و بیش از ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.