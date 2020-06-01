ثبت نام مدارس نمونه دولتی از ۱۷ خرداد ماه ۹۹ آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل گفت: زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه از ۱۷ خرداد ماه ۹۹ آغاز میشود و تا ۲۷ خرداد ماه ادامه خواهد یافت.
وی افزود: متقاضیان میتوانند جهت تحصیل در مدارس نمونه دولتی شاخههای فنی و حرفهای و نظری از طریق سامانه که متعاقباً اعلام خواهد شد، دفترچه راهنمای پذیرش را دریافت نمایند.
قویدل در ادامه با تاکید بر اینکه آزمون مدارس نمونه دولتی به منظور سنجش بهره هوشی دانش آموزان جهت گزینش در این مدارس برگزار میگردد. اظهار داشت: منابع آزمون از کتب درسی پایه نهم در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ میباشد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: در دفترچه راهنمای پذیرش، کلیه اطلاعات مربوط به ثبت نام در خصوص رشتهها، ظرفیت و تعداد کلاس در هنرستانها و دبیرستانهای نمونه دولتی درج شده است.
قویدل ادامه داد: مهلت ثبت نام در مدارس متوسطه نمونه دولتی ۱۷ لغایت ۲۷ خردادماه ۹۹ بوده و هزینه ثبت نام برای هر نفر مبلغ ۲۵۰ هزار ریال است.
این مسئول بیان داشت: زمان برگزاری آزمون مدارس متوسطه نمونه دولتی روز جمعه مورخ ۲۰ تیرماه ۹۹ رأس ساعت ۹ صبح همزمان در سراسر استان برگزار خواهد شد.
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