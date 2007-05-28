جشن موسیقی در تالار بزرگ کشور برگزار می شود

دبیر هشتمین جشن موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با توجه به اینکه جشن موسیقی پارسال با استقبال فراوان علاقه مندان مواجه شد و به علت کمبود جا در تالار وحدت نتوانستیم پذیرای همه میهمانان باشیم امسال تصمیم بر این شد تا جشن را در تالار بزرگ کشور برگزار کنیم.

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه با ذکر این نکته که جشن در نیمه دوم مهر ماه برگزار می شود گفت : در برنامه امسال سعی داریم که با اجرای برنامه های مختلف در زمینه موسیقی نواحی،کلاسیک و سنتی فضای شاد و رضایت بخشی را برای مخاطبان به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به طیف وسیع مدعوین درمراسم هشتمین سال تاسیس خانه موسیقی گفت : امسال علاوه بر اعضای خانه موسیقی از بین هنرمندان رشته های دیگر نیز مدعوین ویژه ای نیز حضور خواهند داشت و چند کلیپ پخش می شود.

نوربخش در پایان با اشاره بخش های جنبی جشن گفت : علاوه بر اجرای چند بخش جنبی، امسال از چند چهره برجسته موسیقی نیز تجلیل به عمل می آید.