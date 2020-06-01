ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استقرار موج هوای گرم بر روی خراسان رضوی و همچنین حضور مردم در تفرجگاه‌ها ریسک آتش سوزی مراتع شهرستان را افزایش داده، بنابراین یگان حفاظت، همیاران طبیعت، شوراها، دهیاران و آتش نشانی در آماده باش هستند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تایباد ابراز کرد: از مردم که به تفرجگاه‌ها سفر می‌کنند تقاضا داریم حتی الامکان از آتش افروزی در طبیعت خودداری کنند و چنانچه آتشی روشن می‌کنند، پس از پایان کار نسبت به خاموش کردن کامل آن اقدام کنند. متأسفانه بر اثر آتش سوزی چند روز گذشته در مراتع روستای فرزنه در جنوب شرق شهرستان تایباد دو هکتار مرتع در آتش سوخت. هرچند علت این آتش سوزی در دست بررسی است، اما احتمال عمدی بودن آن نیز وجود دارد و چند مظنون هم شناسایی شدند که تا پایان بررسی با قید ضمانت آزاد هستند.

وی گفت: شهرستان تایباد ۲۰۲ هزار هکتار اراضی ملی و ۱۱ هزار هکتار جنگل‌های دست کاشت دارد، این در حالی است که هنوز دو روستای استای و پلبند که به تازگی از شهرستان باخرز منفک شده، به زودی به حوزه سرزمینی شهرستان تایباد ملحق می‌شود که این اعداد را افزایش خواهد داد.

محمودی افزود: یگان حفاظت شهرستان تایباد فقط یک نیرو حفاظتی دارد که با توجه به وسعت حوزه کاری این یگان به شدت کمبود نیرو احساس می‌شود. چند بار در این خصوص مکاتبه شده اما هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است. حفاظت از این حجم اراضی با یک نفر نیروی حفاظتی واقعاً سخت است. امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود که با تخصیص نیرو به این یگان، حفاظت از مراتع و اراضی ملی شهرستان با قدرت بیشتری انجام پذیرد.