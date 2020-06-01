  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۸:۲۸

فرماندار شاهرود تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار شاهرود

استفاده از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار شاهرود

شاهرود- فرماندار شاهرود، درباره ضرورت کنترل بازار عرضه، گفت: اداره صنعت معدن و تجارت و همچنین سپاه ناحیه برای استفاده از ظرفیت بسیج در نظارت بر بازار شهرستان تفاهم نامه‌ای امضا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری صبح دوشنبه در نشست شورای تعزیرات حکومتی شاهرود که به میزبانی فرمانداری شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه‌ای بین صنعت، معدن و تجارت و همچنین سپاه ناحیه برای همکاری و استفاده از ظرفیت خوب بسیج و سپاه در راستای نظارت بر اصناف شهرستان در دستورکار قرار گیرد، بیان کرد: این کار به ارتقای نظارت بر بازار منجر خواهد شد.

وی افزود: همچنین برای نظارت بر حسن انجام وظایف بازرسان باید دفتر مدیریت نظارت تهیه شود تا هرماه گزارش بازرسی‌های صورت گرفته اعم از بازرسی‌های اتحادیه‌ها، اصناف و بازرسی نهایی اداره صمت در آن ثبت شود.

معاون استاندار سمنان ضمن بیان اینکه برخی اصناف موجودی انبار خود را در سامانه ثبت نکردند، تصریح کرد: تمامی اصناف شهرستان باید تا تاریخ هفدهم خرداد ماه موجودی انبار خود را در سامانه ثبت کنند و هر واحد صنفی که این کار را انجام ندهد به عنوان محتکر و اخلالگر نظام بازار و اقتصادی به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

فخری با بیان اینکه باید از ظرفیت دهیاری‌ها در روستا نیز استفاده شود، ابراز داشت: ۶۶ دهیار می‌توانند به عنوان بازرس تعزیرات بر واحدهای صنفی هر روستا نظارت و گزارش لازم را ارائه دهند از سوی دیگر هر واحد صنفی که تکرار تخلف داشته باشد علاوه بر تعطیلی مغازه، بنری هم برسر در آن نصب خواهد شد.

کد مطلب 4938846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها