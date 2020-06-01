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۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۸

ترفع:

استفاده از ظرفیت نشسته اتوبوسها مجاز است

استفاده از ظرفیت نشسته اتوبوسها مجاز است

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: استفاده از تمامی صندلی ها و ظرفیت نشسته اتوبوس ها در شرایط کرونا بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مجاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمود ترفع با اعلام اینکه بر این اساس، تا جای ممکن نباید مسافر سرپایی داشته باشیم، افزود: البته تحقق این موضوع در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به شدت با کمبود اتوبوس رو به روست، دشوار است.

وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح فاصله گذاری در داخل اتوبوس ها، تصریح کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خود را موظف می داند تا جای ممکن در حیطه اتوبوس های تحت نظارت خود بر حسن اجرای این طرح اهتمام ورزد، مشروط به اینکه در این شرایط حداقل حمایت های مورد نیاز از جانب دولت به عمل آید.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه انتظارات از این مجموعه می بایست متناسب با امکاناتی باشد که به آن اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح فاصله گذاری در ناوگان اتوبوسرانی به سه برابر اتوبوس های موجود نیاز داریم، در حالی که طی 10 سال گذشته یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت تحویل نشده است.

کد مطلب 4938898

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