تنور داغ نقل و انتقالات در هراز آمل/ چراغ والیبال روشن شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- مهدی غلامی: به دنبال تصمیم مسئولان باشگاه کاله مازندران مبنی برکنارهگیری این تیم از رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، تیم هراز آمل آمادگی کامل خود را برای نخستین حضور خود در این رقابتها اعلام و فدراسیون والیبال نیز با این جابهجایی موافقت کرد.
تیم والیبال کاله که طی یک دهه گذشته بهعنوان نماینده والیبال شهرستان آمل و مازندران در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضورداشته وطی این مدت با هدایت "بهروز عطایی" سرمربی آملی همراه بوده، موفق به کسب ۲ مقام قهرمانی، یک نایب قهرمانی ویک مقام سومی در لیگ برتر ایران، قهرمانی جام باشگاههای آسیا و مقام هشتمی جام باشگاههای جهان شده است.
کاله مازندران بعد از تیم پیکان تهران بهعنوان دومین تیم پرافتخار لیگ برتر والیبال ایران محسوب میشود.
حامی ورزش آمل، ناجی والیبال شد
درحالیکه از هفتههای گذشته زمزمههای کنارهگیری تیم کاله مازندران از لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، بسیاری از علاقهمندان و طرفداران این رشته پرطرفدار ورزشی را در شهرستان آمل در شوک و اضطراب پیشبینینشده فروبرده بود، اعلام آمادگی مالک شرکت لبنی دوشه هراز آمل مبنی برتیمداری و حضور در لیگ برتر، موجی از خوشحالی و رضایت را در پایتخت والیبال کشور به همراه داشت.
از سوی دیگر موافقت رسمی فدراسیون والیبال مبنی بر بلامانع بودن حضور تیم شرکت هراز آمل در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر در روز شنبه ۱۰ خردادماه کافی بود تا مالک این شرکت که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از حامیان مالی واصلی تیمها و ورزشکاران شهرستان بوده، مصممتر به دنبال فراهم کردن تیمی درحال نام نشان شهرستان والیبالی آمل در سطح کشور باشد.
حضور امپراتور در هراز آمل
متصدیان باشگاه هراز آمل در نخستین گام پس از اعلام آمادگی برای حضور در لیگ برتر والیبال، با " بهروز عطایی" مربی آملی و سرمربی تیم ملی جوانان ایران و ملقب به " امپراتور" که سالها هدایت تیم کاله را در این رقابتها بر عهده داشت، وارد مذاکره شدند و با جواب بله از سرمربی سابقه کاله ایها، تا حدودی خیال آملیها را از بابت نیمکت قوی و پر رزومه در نخستین فصل حضورشان در این رقابتها راحت کردند.
عادل غلامی ملیپوش سابق و محبوب آملی که پس سالها دوری از زادگاهش و حضور درتیم های تهرانی، از سال گذشته به عضویت تیم کاله درآمد و با تصمیم و مذاکره جدی مسئولان باشگاه هراز آمل، به درخواست مدیران شهرش پاسخ مثبت داد تا نخستین خرید بزرگ مازنیها برای فصل جدید لقب گیرد.
پس از حضور این بازیکن ارزشمند، "عبدالرضا علیزاده" لیبروی خوش آتیه و موفق سالهای قبل تیم ملی دیگر بازیکنی بود، که مورد موافقت عطایی سرمربی تیم هراز آمل قرارگرفته و ترجیح داده دربازیهای این فصل پیراهن این تیم را برتن کند و پس از سالها دوری از حمایت والیبال دوستان آملی، در سالن ورزشی پیامبر اعظم برای آنان خاطره سازی کند.
علیزاده در سالهای نخستین حضور تیم کاله در لیگ برتر نیز برای چند فصل در این تیم مازنی حضور داشت.
"حمزه زرینی" ملقب به آرپیجی زن و ملیپوشان سابق والیبال ایران که چند فصل حضور در تیم کاله آمل را نیز در کارنامه دارد، با موافقتهای مسئولان باشگاه هراز در رقابتهای فصل جاری لیگ برتر، برای تیم بازی خواهد کرد.
بازیکنان دیگر درراه هراز
در همین حال سرمربی جدید تیم هراز آمل در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بازیکنان جدیدی که جذب این تیم شدند، گفت: علاوه برجذب این سه بازیکن مطرح و سرشناس، تیم هراز آمل "شهروز همایونفر، علی رمضانی و مبین مظلوم " را نیز به خدمت گرفته است.
بهروز عطایی افزود: نفرات دیگری هم موردنظر باشگاه هستند که در روزهای آینده با آنها قرارداد یکساله بسته خواهد شد.
وی در خصوص گمانهزنیها مبنی بر حضور احتمالی بازیکنانی نظیر" سعید معروف، رضا صفایی و امیر غفور" به تیم والیبال هراز آمل را رد کرد و گفت: بودجهای که شرکت لبنی هراز آمل برای نخستین سال حضور این تیم در لیگ برتر پیشبینی کرده محدود هست و با توجه به اینکه رقم قرارداد این بازیکنان نیز بالا هست، در عمل عقلانی و منطقی نیست که باشگاه به دنبال این بازیکنان برود، ضمن آنکه حضور این بازیکنان باکیفیت برای هر تیمی یک مزیت مهم است.
آغاز تمرینات از هفته اول تیرماه
سرمربی تیم والیبال هراز آمل ادامه داد، تلاش خواهیم کرد با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و بازیکنان جوان و باانگیزه تیمی درحد ونام والیبال آمل روانه لیگ برتر کنیم واز علاقهمندان و هواداران واقعی والیبال نیز میخواهیم که انتظارات و توقعات را نیز از این تیم در سال نخست، منطقی وبه دور از احساس داشته باشند.
عطایی، همچنین زمان شروع تمرینات این تیم را از هفته نخست تیرماه اعلام کرد و گفت: درحال حاضر به دنبال جذب بازیکنان موردنظر هستیم و با تکمیل شدن بازیکنان موردنظر، تمرینات گروهی این تیم نیز درآمل شروع خواهد شد.
با نفراتی که "بهروز عطایی" سرمربی تیم هراز آمل برای این فصل تیمش تاکنون جذب کرده ونفراتی که درراه اضافه شدن به این تیم هستند، بسیاری از کارشناسان والیبالی به آینده این تیم در نخستین فصل حضور در رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور برابر قرارگرفته در جمع تیمهای مدعی بسیار امیدوار هستند.
ظواهر امر حاکی از آن است که آملیها امسال با جذب بازیکنان باتجربه و جوان با ترکیبی ایدئال به دنبال شگفتی سازی در رقابتهای این فصل باشند.
انتظار حمایت از تیم در سال نخست حضور
در همین حال مدیرعامل شرکت لبنی هراز آمل، حضور این تیم در رقابتهای فصل پیش رو لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور را خواست عمومی علاقهمندان به والیبال و شهروندان فهیم این شهر عنوان کرد و گفت: خوشحالم که توانستم با این اقدام به دغدغه ونگرانی علاقهمندان والیبال دوست آملی پایان دهیم وامیدوارم که فصل بسیار خوبی با تیم هراز در لیگ برتر برای والیبال دوستان آملی رقم بزنیم.
بزرگمهر دادگر در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: همه هدف مجموعه هراز آمل، شاد کردن دل هواداران وعلاقمندان واقعی والیبال در شهرستان آمل که خواستگاه اصلی و پایتخت والیبال در شمال کشور است، هست وامیدواریم که فصل خوب والیبالی در کنار هواداران و بازیکنان در لیگ برتر والیبال کشور برای آمل رقم بخورد.
زمان دقیق شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای ایران و تعداد تیمهای شرکتکننده در این رقابتها هنوز بهطور دقیق از سوی فدراسیون والیبال اعلامنشده است.
این مسابقات در فصل گذشته که تیم کاله مازندران نیز حضور داشت، اوایل اسفندماه پارسال وبه دنبال شیوع بیماری کرونا نیمهکاره به پایان رسید. تیم هورسان رامسر که از رقابتهای لیگ دسته یک جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرده به همراه تیم هراز آمل نمایندگان مازندران در فصل جدید مسابقات لیگ برتر حضور خواهند داشت.
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