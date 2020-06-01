کاخ سفید در محاصره آتش/ استفاده از گارد ملی برای سرکوب اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شب گذشته در ادامه اعتراضات مردم آمریکا، چندین محل در اطراف کاخ سفید طعمه حریق شد.

اعتراضات آمریکا از سه شنبه هفته قبل و در واکنش به قتل یک شهروند سیاه پوست به دست پلیس آغاز شده است.

شدت اعتراضات در آمریکا به حدی است که دست کم در ۲۵ شهر حکومت نظامی اعلام شده و در برخی از ایالت‌ها نیز مقامات مجبور به استفاده از گارد ملی برای آرام کردن اوضاع شده‌اند.

در همین رابطه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز به نیروهای خود آماده باش داده تا در صورت نیاز از این افراد برای آرام کردن اوضاع استفاده شود.