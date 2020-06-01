  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۸

تداوم اعتراضات به قتل «جورج فلوید»؛

کاخ سفید در محاصره آتش/ استفاده از گارد ملی برای سرکوب اعتراضات

کاخ سفید در محاصره آتش/ استفاده از گارد ملی برای سرکوب اعتراضات

در ادامه اعتراضات آغاز شده در آمریکا چندین مکان در اطراف کاخ سفید در خشم اعتراضات مردمی طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شب گذشته در ادامه اعتراضات مردم آمریکا، چندین محل در اطراف کاخ سفید طعمه حریق شد.

اعتراضات آمریکا از سه شنبه هفته قبل و در واکنش به قتل یک شهروند سیاه پوست به دست پلیس آغاز شده است.

شدت اعتراضات در آمریکا به حدی است که دست کم در ۲۵ شهر حکومت نظامی اعلام شده و در برخی از ایالت‌ها نیز مقامات مجبور به استفاده از گارد ملی برای آرام کردن اوضاع شده‌اند.

در همین رابطه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز به نیروهای خود آماده باش داده تا در صورت نیاز از این افراد برای آرام کردن اوضاع استفاده شود.

کد مطلب 4938935
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سینا IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هر موقع ایران آمریکا را تسخیر کرد بعد ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها