نرخ مشارکت اقتصادی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

حفیظ الله فاضل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو سال گذشته کارهای زیربنایی به خوبی انجام دهد اما متأسفانه تاکنون فرهنگ تعاون یک فرهنگ غلط بوده و موفق به تحقق سهم ۲۵ درصدی در حوزه تعاون نشدیم لذا این فرهنگ نیاز به اصلاح دارد.

وی در خصوص اشتغال، گفت: از سال ۹۲ نرخ بیکاری در استان روند صعودی داشته و همواره از متوسط کشوری بالا بوده و این امر در سال ۹۶ به اوج خود رسید اما در سال ۹۷ نرخ بیکاری یکباره ۳.۳ درصد کاهش یافت و مشارکت اقتصادی دو واحد افزایش یافت.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سال ۹۷ استان رتبه ۲۷ کشور را در زمینه تعداد بیکاران اخذ کرد و در حقیقت سه پله رشد داشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته قرار بود یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شود که بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تثبیت اشتغال اولویت نخست است و در سال ۶۵، ۶۳ هزار بیکار در استان شناسایی شده اما در سال گذشته ۴۳ هزار بیکار شناسایی شده که در سنین ۱۵ تا ۳۰ سال قرار دارند و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.