سالن تئاتری که به دست سارقان در آتش سوخت/ روایت جزییات حادثه

حسن پورگل محمدی مدیر آموزشگاه هنرهای نمایشی «دراما» و سرپرست آکادمی تئاتر پیشوا درباره سرقت و به آتش کشیدن این مکان هنری به خبرنگار مهر گفت: آموزشگاه هنرهای نمایشی دراما از سه سال قبل در شهرستان پیشوا از توابع ورامین تاسیس شد تا علاوه‌بر آموزش هنرهای نمایشی، مکانی برای اجرای تئاتر و حضور جوانان و نوجوانان در یک مکان فرهنگی باشد، اما متاسفانه این آموزشگاه روز پنجشنبه ۸ خردادماه مورد سرقت قرار گرفت و سارقین قبل از خروج از این مکان، آنجا را به آتش نیز کشیدند.

وی درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: همسایه‌ها ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه متوجه سروصدا در آموزشگاه می‌شوند که ابتدا تصور می‌کنند من به آنجا سر زده‌ام اما بعد از مدتی که دوباره مراجعه می‌کنند و متوجه آتش‌سوزی در ساختمان می‌شوند و به آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ خبر می‌دهند.

پورگل محمدی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه نزدیک به یک ساعت و بیست دقیقه آموزشگاه در حال سوختن بوده و تمامی وسایل و تجهیزات مانند ویدئو پروجکشن و سیستم صوتی و کامپیوتر به سرقت رفته و مابقی وسایل از جمله کتاب‌های نفیسی که برای مطالعه هنرجویان در آنجا قرار داده بودیم، در آتش سوخته است. طبق نظر کارشناسی آتش نشانی بیش از ۹۰ درصد ساختمان سوخته و همه مدارک و اسناد من و هنرجویان کاملاً از دست رفته است.

وی درباره پیگیری پرونده و وضعیت متهمان توضیح داد: اطلاعاتی که قاضی پرونده در اختیار من قرار داده، این است که سه نفر به قصد سرقت به آموزشگاه آمده بودند اما در نهایت و پیش از خروج آتش سوزی عمدی هم صورت گرفته است. سارقین سه نفر بودند که یکی از آن‌ها با تعدادی از وسایلی که به سرقت بردند، دستگیر شده و اعتراف هم کرده اما پیگیری پرونده همچنان در جریان است.

این کارگردان تئاتر در پایان یادآور شد: مدت یک سال می‌شد که به این ملک نقل مکان کرده بودیم اما به دلیل بیماری کرونا، آموزشگاه بیش از سه ماه به صورت فیزیکی تعطیل بود ولی در همین مدت جشنواره بین‌المللی تئاتر مجازی «تک» را برگزار کردیم که ۱۹ اردیبهشت‌ماه اختتامیه مجازی آن برگزار شد و ۸ خرداد یعنی همان روز آتش‌سوزی قرار بود مراسم اختتامیه محدودی به صورت حضوری نیز داشته باشیم که متاسفانه این اتفاق رخ داد و خستگی به تن ما ماند و تمام لوح‌های تقدیر و تندیس‌هایی که تهیه کرده بودیم نیز در آتش از بین رفت. علاوه بر خسارتی که به من و آموزشگاه وارد شده ساختمان نیز دچار خسارت و آسیب شده است و متاسفانه به دلیل اینکه بیمه نبودیم و ملک نیز استیجاری است، مالک ساختمان نیز دچار زیان شده است.