عظمت جمهوری اسلامی مرهون مبانی فکری حضرت امام راحل است

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ و ۱۵ خرداد سالروز رحلت معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد و با اشاره به اهمیت تبیین و ترویج مبانی فکری حضرت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: نهضت عظیم انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های حضرت امام خمینی (ره) و ملت بزرگ ایران اسلامی است و امام (ره) این انقلاب را با تاسی از فرهنگ عاشورا و با گفتمان مقاومت و پایداری پایه گذاری کرد.

وی در ادامه با اشاره به عزت و عظمت ایران اسلامی در بیش از چهل سال از عمر با برکت این انقلاب، افزود: عزت و عظمت جمهوری اسلامی مرهون گفتمان عاشورایی و مبانی فکری حضرت امام خمینی (ره) است و اگر این انقلاب امروز در جهان به عنوان یک الگوی موفق در بین ملت‌ها و برخی کشورهای جهان معرفی شده است حاصل همان مبانی فکری و ایدئولوژی مقاومت و پایداری است که با رهبری بی بدیل خلف صالح حضرت امام (ره) یعنی مقام معظم رهبری (حفظه الله) این عزت و عظمت به دست آمده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به آثار بی نظیر گفتمان مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی در سال‌های بعد از انقلاب اشاره و تصریح کرد: امروز محبوبیت جمهوری اسلامی در میان برخی ملت‌ها و دولت‌های منطقه و حتی جهان رو به افزایش است و این مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های سرداران نامی این سرزمین همچون سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش در ایجاد جبهه مقاومت و پایداری در منطقه است که امروز این جبهه بزرگترین چالش قدرت‌های پوشالی جهان است که روز به روز سیلی‌های محکم‌تری از این گفتمان و جبهه می‌خورند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در ادامه سخنان خود به شرایط ممتاز و جایگاه بسیار ارزشمند جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اشاره و تاکیدکرد: اثرگذاری امروز انقلاب اسلامی در منطقه و جهان برگرفته از مبانی فکری حضرت امام خمینی (ره) است و گفتمان مقاومت و پایداری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک گفتمان غالب در جهان تبدیل شده است و رهبری عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (حفظه الله) هوشمندانه و خردمندانه با همین گفتمان جمهوری اسلامی را رهبری می‌کنند و این موفقیت‌ها حاصل همین تفکرات است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید به توجه بیشتر به سیره و روش علمی و عملی حضرت امام (ره) در بخش‌های مختلف کشور، خاطر نشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) با نهضت عظیم انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات جهان را تغییر داد و امروز نظام‌های مستکبر عالم با چالش بزرگی مانند جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت و پایداری در منطقه و حتی جهان روبرو هستند و این جبهه خار در چشم و استخوان در گلوی مستکبران عالم است.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه مازندران در پایان با اشاره به اندیشه‌های ناب امام خمینی (ره) و ایجاد یک بیداری اسلامی در ملت‌های مسلمان منطقه، بیان داشت: حرکت عظیم امام خمینی (ره) و ایجاد یک نهضت عظیم اسلامی سرآغاز یک تمدن نوین اسلامی است و بسیاری از کشورهای مسلمان جهان از این نهضت عظیم الگو گرفته و امروز به جبهه مقاومت و پایداری پیوسته اند و تأثیرات ان را در منطقه و جهان به وضوح می‌توان دید.