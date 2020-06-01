رفع تصرف بیش از ۵۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه و عدلیه اظهار داشت: مبلغ برآورد شده میزان خلع ید از اراضی منابع طبیعی ۴ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۵۸۷ هزار ریال بوده که از متصرفین زمین خوار رفع تصرف شده است.

این مقام قضائی با تأکید بر برخورد قاطع قضائی با متصرفان اراضی ملی بیان داشت: متخلفان برابر موازین قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ خواهد ماند.

وی در ادامه بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضائی و سایر نهادهای مسئول در حوزه صیانت از اراضی تأکید کرد و افزود: در خصوص ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در استان، تدابیر لازم اندیشیده شده و بررسی نحوه واگذاری در دستور کار دستگاه قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: نیروی انتظامی با تعامل با دستگاه قضا در برخورد با متصرفان غیر قانونی اراضی ملی و با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی در سطح جامعه اجازه فعالیت مجرمانه به قانون شکنان را نخواهد داد.

دهشیری با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی اولویت مهم و اساسی مجموعه منابع طبیعی محسوب می‌شود، تاکید کرد: عرصه‌های منابع طبیعی متعلق به تمامی نسل‌ها است، بر همین اساس حفاظت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی، بر شدت برخورد با هر گونه دست اندازی و تصرف غیرقانونی به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و یادآور شد: هر گونه دخل و تصرف اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر کاربری در اراضی کشاورزی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌ها و اطلاع رسانی مردمی امکان برخورد به موقع با متصرفان را فراهم می‌سازد و به همین منظور دستگاه قضائی استان یزد به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است.

وی افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی، مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.