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۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

سرهنگ احمدی خبر داد

کشف بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاورشهر

کشف بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاورشهر

رئیس کلانتری ۱۷۷ خاورشهر از کشف بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاورشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خلیل احمدی اظهار کرد: در پی وصول اخبار مرگ و میر مبنی بر اینکه مدت هاست در یکی از روزهای منطقه خاورشهر یک دستگاه کامیون تانکردار به یک کارگاه مراجعه می‌کند و بعد از مراجعه به این کارگاه چندین کامیونت و نیسان تانکردار از محل کارگاه خارج می‌شود که سر و صدای زیادی دارد و برای ساکنین این منطقه مزاحمت ایجاد می‌کند، تیم تجسس این کلانتری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: بررسی دقیق این موضوع توسط عوامل کلانتری انجام شد و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این کارگاه یک کامیون کشنده تانکردار رفت و آمد دارد و مقادیر زیادی گازوئیل را به همراه خودش به این کارگاه میاورد و از طریق وانت بارهای تانکردار این سوخت گازوئیل را به مکان‌های مشخصی تقسیم می‌کند.

رئیس کلانتری ۱۷۷ خاورشهر گفت: بعد از اینکه به موضوع به مقام قضائی ارسال می‌شود مجوزات لازم برای ورود به این کارگاه صادر می‌شود و تیم عملیات کلانتری ۱۷۷ خاورشهر به این کارگاه مراجعه می‌کند و مشاهده می‌کند یک تانکر حاوی سوخت در کارگاه موجود است و هنوز وانت بارها برای سوخت گیری نیامده اند و همچنین تعدادی تجهیزات مربوط به انتقال سوخت از تانکر به وانت بارها در کارگاه وجود دارد.

وی گفت: در برآورد اولیه بیش از ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل در این کارگاه موجود بوده که توسط این تانکر به کارگاه آورده شده و وانت بارها کار توزیع آن را بر عهده داشتند.

سرهنگ احمدی گفت: کشنده مذکور توقیف و صد هزار لیتر سوخت قاچاق نیز توقیف می‌شود و راننده کشنده و یک نفر که در کارگاه بود دستگیر می‌شود.

وی تصریح کرد: شخصی که در کارگاه حضور داشت اعلام می‌کند که یک نفر کارگاه را برای توزیع سوخت قاچاق اجاره کرده و ما تنها کارگر هستیم. این پرونده به منظور بررسی بیشتر و شناسایی افراد دیگر دخیل در این پرونده به پلیس امنیت اقتصادی تحویل داده شد.

کد مطلب 4939180

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