کشف بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاورشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خلیل احمدی اظهار کرد: در پی وصول اخبار مرگ و میر مبنی بر اینکه مدت هاست در یکی از روزهای منطقه خاورشهر یک دستگاه کامیون تانکردار به یک کارگاه مراجعه می‌کند و بعد از مراجعه به این کارگاه چندین کامیونت و نیسان تانکردار از محل کارگاه خارج می‌شود که سر و صدای زیادی دارد و برای ساکنین این منطقه مزاحمت ایجاد می‌کند، تیم تجسس این کلانتری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: بررسی دقیق این موضوع توسط عوامل کلانتری انجام شد و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این کارگاه یک کامیون کشنده تانکردار رفت و آمد دارد و مقادیر زیادی گازوئیل را به همراه خودش به این کارگاه میاورد و از طریق وانت بارهای تانکردار این سوخت گازوئیل را به مکان‌های مشخصی تقسیم می‌کند.

رئیس کلانتری ۱۷۷ خاورشهر گفت: بعد از اینکه به موضوع به مقام قضائی ارسال می‌شود مجوزات لازم برای ورود به این کارگاه صادر می‌شود و تیم عملیات کلانتری ۱۷۷ خاورشهر به این کارگاه مراجعه می‌کند و مشاهده می‌کند یک تانکر حاوی سوخت در کارگاه موجود است و هنوز وانت بارها برای سوخت گیری نیامده اند و همچنین تعدادی تجهیزات مربوط به انتقال سوخت از تانکر به وانت بارها در کارگاه وجود دارد.

وی گفت: در برآورد اولیه بیش از ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل در این کارگاه موجود بوده که توسط این تانکر به کارگاه آورده شده و وانت بارها کار توزیع آن را بر عهده داشتند.

سرهنگ احمدی گفت: کشنده مذکور توقیف و صد هزار لیتر سوخت قاچاق نیز توقیف می‌شود و راننده کشنده و یک نفر که در کارگاه بود دستگیر می‌شود.

وی تصریح کرد: شخصی که در کارگاه حضور داشت اعلام می‌کند که یک نفر کارگاه را برای توزیع سوخت قاچاق اجاره کرده و ما تنها کارگر هستیم. این پرونده به منظور بررسی بیشتر و شناسایی افراد دیگر دخیل در این پرونده به پلیس امنیت اقتصادی تحویل داده شد.