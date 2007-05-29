صنعت فرش قم باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، عباس محتاج که به همراه معاون برنامه‌ریزی خود صبح امروز از سازمان بازرگانی استان قم بازدید می‌کرد در جلسه‌ای که در پایان این بازدید برگزار شد در سخنانی از کاهش اشتغال در صنعت فرش دستباف قم ابراز نگرانی کرد و گفت : صنعت فرش یکی از مشاغل بسیار مهم برای استان است و فرش ابریشم قم در کشور حرف اول را می‌زند.



وی افزود : صنعت فرش در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته و این امر در استان باعث کاهش اشتغال شده است و ضروری است این صنعت ساماندهی شود تا عوارض اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی را به دنبال نداشته باشد.



محتاج خاطرنشان کرد : سهم استان قم در بازار تجارت جهانی، سهم قابل قبولی نیست و راهی نداریم جز اینکه برای توسعه بازرگانی خارجی برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم.



وی با اشاره به آمار صادرات سال‌های 84 و 85 استان یادآور شد : اگر چه در سال 85 نسبت به سال قبل از آن رشد خوبی در صادرات داشته‌ایم اما برای جهش و توسعه صادرات باید ساز و کار راهبردی در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.



محتاج اظهار داشت : ما باید با افزایش کیفیت محصولات و کالاها با بسته‌بندی مطلوب وارد بازارهای جهانی شویم.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود نظارت مستمر بر صنوف به خصوص در بخش خرده فروشی را یادآور شد و اظهار داشت : گرانی با گرانفروشی متفاوت است و گرانفروشی بیشتر مردم را آزار می‌دهد.



وی تاکید کرد : برای نظارت بر اصناف استفاده از ساز و کارهای هوشمند باید در دستور کار قرار گیرد تا همه عملیات خرید و فروش اصناف ثبت شود .



محتاج ادامه داد : برای اجرایی شدن این طرح ، ابتدا از هوشمند کردن واحدهای صنفی بزرگتر شروع می‌کنیم و در مراحل بعد این طرح تمام واحدهای صنفی را در بر می‌گیرد.



استاندار قم عنوان کرد : نظارت هوشمند بر صنوف یکی از برنامه‌ها و اهداف جدی سازمان بازرگانی در سال 86 است و از طرح هوشمند کردن نظارت با اعتبارات بخش ict حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.



محتاج یکی دیگر از برنامه‌های اساسی سازمان بازرگانی و شهرداری را برنامه ریزی برای ایجاد مراکز عرضه میوه و تره‌بار در استان ذکر کرد و متذکر شد : شهرداری موظف است تعدادی مراکز عرضه میوه و تره‌بار به سبک میادین تهران ایجاد نماید تا قدری بازار میوه و تره‌بار که از نیازهای اساسی و روزمره مردم است تعدیل شود.

