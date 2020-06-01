به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دهقان، صبح در نشست کارگروه بررسی امور مساجد استان یزد در دفتر امام جمعه یزد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک هزار مسجد در استان یزد وجود دارد که به صورت فعال مشغول به کار هستند و اقامه نماز جماعت در آنها به طور مستمر انجام می‌شود.

مسئول بسیج مساجد استان یزد عنوان کرد: در سطح شهر یزد هم ۴۳۸ مسجد فعال دارای امام جماعت داریم که نماز جماعت در این مساجد اقامه می‌شود.

وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تمام برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و دیگر برنامه‌های سپاه با رویکرد مسجد محوری انجام می‌شود، عنوان کرد: از اینرو سازمان بسیج مساجد در سپاه الغدیر استان یزد تشکیل و شروع به فعالیت کرده است.

دهقان تاکید کرد: در مساجد استان یزد هم بحث تشکیل بسیج دنبال شد که وظیفه آن سوق دادن پایگاه‌ها به داخل مساجد، فعال کردن مساجد در حوزه‌های فرهنگی، برقراری ارتباط خوب و مؤثر با هیئت امنای مساجد و انجام تمام برنامه‌های بسیج در مساجد است.

مسئول سازمان بسیج مساجد استان یزد با بیان اینکه مسجد تراز انقلاب مسجدی است که در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر عرصه‌های دیگر فعال باشد، افزود: جذب جوانان یکی از مهمترین مسائلی است که در مساجد باید دنبال شود و در این حوزه هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه کلاس‌های تابستانه بسیار خوبی برای جوانان در مساجد مختلف استان یزد در نظر گرفته شده است، گفت: این دوره‌ها برای از سنین نونهالان تا بزرگسالان برگزار می‌شود.

دهقان با اشاره به تشکیل پایگاه‌های علمی در مساجد استان یزد یادآور شد: تشکیل این پایگاه‌ها سبب شده که فعالیت‌های علمی بسیار خوبی در این شهرها انجام شود.

مسئول سازمان بسیج مساجد استان یزد با اشاره به اینکه هدف این است که تمام فعالیت‌های بسیج به صورت کامل از مساجد آغاز شود، گفت: مدتی بود که پایگاه‌های بسیج از مساجد خارج شد اما اکنون برنامه بر این است که همه پایگاه‌ها دوباره در مساجد مستقر شوند.

وی با اشاره به اقدامات جهادی صورت گرفته در نقاط محروم به ویژه حاشیه‌ای شهرهای یزد ادامه داد: این اقدامات جهادی همه از مساجد شروع شد و هدف سپاه و بسیج در این حوزه، فعال کردن و احیای کارکرد مساجد است.