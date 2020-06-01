برنامه های گرامیداشت ارتحال امام(ره) به صورت مجازی برگزار می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۱۴ خرداد برای ملت ما روز تلخی بود و کسی در ذهن خود نمی گنجاند که انقلاب را بدون امام تصور کند.

وی افزود: تصور بدون امام سخت بود و این تلخی در ذائقه ملتی که آن روز را به یاد دارد، ماندگار است.

ولی نژاد گفت: با هوشیاری مجلس‌خبرگان شخصیتی جامع و کامل رهبری انقلاب را به دست گرفت که دست پرورده و فرزند و شاگرد امام بود و آنچه را که امام آموخته بود، ایشان هم آموخت.

وی اضافه کرد: تفاوتی در اندیشه و نگاه امام راحل با رهبر معظم انقلاب مشاهده نمی کنید و همان اندیشه و فکر در حال اجرا است.

ولی نژاد در خصوص برنامه های گرامیداشت سالروز ارتحال امام، بیان کرد: با توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونا که اجازه بازگشایی مساجد، آن هم فقط در حد نماز جماعت و با رعایت پروتکل ها داده شده، اما تجمعات همچنان ممنوع است بنابراین در این روز مراسم تجمعی نخواهیم داشت.

وی گفت: ولی برنامه های جایگزینی در نظر گرفته شده که در فضای مجازی برگزار می شود.

ولی نژاد بیان کرد که ختم قرآن مجازی، تبلیغ و تبیین اندیشه امام (ره) در فضای مجازی و غیره اجرا خواهد گرفت و مردم در ۱۴ خرداد پای سخنرانی رهبر معظم انقلاب خواهند نشست و قطعاً این سخنرانی برای ادامه راه انقلاب سودمند و راهگشا است.