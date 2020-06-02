صدور اسناد تک برگ برای ۲۶ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح سه شنبه در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه مشترک رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران که د ر دماوند برگزار شد اظهار داشت: اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگ برای عرصه‌های ملی از اولویت‌های اصلی مجموعه منابع طبیعی است.

طاهری گفت: خوشبختانه با تشکیل و فعالیت کارگروه مشترک کاداستر و تعامل و همکاری مناسبی که بین ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران وجود دارد اجرای این طرح از سرعت خوبی در سطح استان برخوردار می‌باشد.

وی بر اهتمام جدی دو دستگاه منابع طبیعی و ثبت اسناد مبنی بر اجرای کامل طرح کاداستر و صدور سند تک برگ برای کل اراضی ملی استان تهران تأکید کرد و عنوان داشت: طرح کاداستر گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین خواری به شمار می‌رود و با توجه به اهداف توسعه پایدار، اقدامی مؤثر در تأمین امنیت فردی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود.

گفتنی است در این جلسه اراضی ملی و دولتی ۱۲ پلاک ثبتی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه شامل ۱۷ هزار هکتار مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیش رو در راستای تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی این پلاک‌ها مطرح و راهکارهای لازم برای برطرف شدن موانع در روند اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگ ارائه شد.