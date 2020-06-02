خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: هشتادویکمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج که روز گذشته برگزار شد به بررسی وضعیت پروژه بزرگراه شمالی اختصاص داشت، پروژه‌ای که برای حل معضل ترافیک کلان‌شهر کرج، سال ۹۵ کلنگ زنی شد و به گفته شهردار وقت باید ظرف مدت چهار سال یعنی امسال به بهره برداری می‌رسید. البته ناگفته نماند؛ علی ترکاشوند شهردار وقت کرج مدعی شده بود در صورت تأمین نقدینگی لازم این مدت به دو سال هم کاهش خواهد یافت.

حالا با گذشت چهار سال از کلنگ زنی این پروژه هزار میلیاردی شاهد فقط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم موضوعی که باعث انتقاد برخی اعضای شورای شهر در جلسه کمیسیون تلفیق شده است.

رحیم خستو، نایب رئیس شورای شهر کرج در جلسه یاد شده گفته است؛ «شاید تخصص بنده فنی و عمرانی نباشد اما با رصد وضعیت کل پروژه بر بخشی از صحبت‌های همکارانم صحه می‌گذارم و انتظار داشتم تا با تشکیل این جلسه بسته‌ای برای تصمیم گیری آماده باشد تا بخشی از گره‌های کار گشوده شود، اعتقاد دارم که با ورود به جزئیات مشکلی حل نخواهد شد.»

وی همچنین با بیان اینکه تمرکز بیشتری بر عملیات اجرایی تقاطع‌های بخش شرقی شده و بخش غربی مورد غفلت قرار گرفته است، گفت؛ «با ادامه روند کنونی، پروژه از تحقق اهداف اصلی باز می‌ماند و بهتر است به جای تصمیم گیری فاز به فاز برای توافقات و تملکات و مباحث بودجه‌ای، تصمیم یکپارچه ای برای تکمیل بزرگراه شمالی گرفته شود.»

نایب رئیس شورای شهر کرج: چه بسا تشدید فعالیت‌های اجرایی و تردد ماشین آلات در بزرگراه شمالی کرج مربوط به ایام بازدیدها باشد نایب رئیس شورای شهر کرج در ادامه ضمن انتقادی تند، گفته است؛ «باید بگویم؛ از ورودی میدان طالقانی که به سمت پروژه بیاید برغم فعالیت ماشین آلات اما پیشرفت خاصی مشهود نیست و چه بسا تشدید فعالیت‌های اجرایی و ترددهای ماشین آلات مربوط به ایام بازدیدها باشد، انتظار داریم تا تصمیم جامعی برای رفع موانع پروژه گرفته شود.»

اما عباس زارع رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج نیز در جلسه یاد شده گفته است؛ «شهرداری کرج تاکنون در حد منابع مالی که در اختیار داشته تخصیص بودجه به پروژه بزرگراه شمالی را پیش برده است اما به یقین این اقدامات کافی نیست و باید کمک‌های مالی از سوی دولت نیز تزریق شود.»

وی همچنین افزوده است؛ «شورای شهر از این پروژه حمایت می‌کند و سعی دارد تا از طریق تزریق منابع مالی و همکاری سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر بزرگراه شمالی به نتیجه برسد.»

این عضو شورای شهر کرج مهمترین مشکل پروژه بزرگراه شمالی را تأمین منابع مالی و توافقات ملکی دانسته و گفته است؛ «برای احداث این طرح عمرانی حدود هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد که بزرگ‌ترین پروژه عمرانی تاریخ مدیریت شهری کرج بعد از قطار شهری است. هر لایحه‌ای که این پروژه نیاز داشت، توسط اعضا شورای اسلامی به تصویب رسیده و تنها چند لایحه است که به تصویب نرسیده است.»

بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کرج درگیر بحران مالی

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج همچنین تاکید کرده است؛ «تامین نقدینگی، تهاتر با املاک واقع در طرح، استفاده از اوراق بهادار و مشارکت پروژه بزرگراه شمالی را سریع‌تر به بهره برداری نزدیک می‌کند.»

مهدی حاجی قاسمی یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج نیز در این جلسه به تلاش شورا و شهرداری برای تکمیل این پروژه اشاره کرده و گفته است؛ «افتتاح پنج کیلومتر از بزرگراه شمالی (محدوده بلوار آیت الله طالقانی تا انرژی اتمی) در صورت رفع معارضین ملکی و تأمین مالی امسال به بهره برداری می‌رسد.»

وی هدف از اجرای پروژه بزرگراه شمالی را کاهش ترافیک مبادی ورودی کلان‌شهر کرج عنوان کرد و گفته است؛ «اگر اعتبار کافی تزریق شود و از طرفی معارضین ملکی رفع شوند فاز یک را می‌توانیم به بهره برداری برسانیم، اما در شرایط کنونی اگر قرار باشد این مشکلات به قوت خود باقی بماند زمان افتتاح نیز به تعویق می‌افتد.»

دبیر اول شورای شهر کرج زمان باقیمانده از دوره پنجم شورا را به یخ در حال آب شدن تشبیه کرده و گفته است؛ این پروژه علاوه بر کاهش ترافیک مبادی ورودی شهر قابلیت کاربری خدماتی - گردشگری دارد که با برنامه‌ای منسجم و هدفمند می‌تواند تحولی بنیادین ایجاد کند.»

حاجی قاسمی از شهرداری خواسته به این پروژه نگاه ویژه ای داشته باشد، به گفته این عضو شورای شهر کرج بزرگراه شمالی تملکات دولتی و خصوصی زیادی دارد که تاکنون بخشی از آنها رفع شده است. همچنین مدعی شده شورا به جد پیگیر است فاز نخست این پروژه به زودی تکمیل شود.

بر همگان عیان است کرج از معضلی به نام ترافیک و آلودگی هوا رنج می‌برد، به عبارتی می‌توان گفت چشم این کلان‌شهرِ بیخِ گوشِ پایتخت پر شده از دود ترافیک ملی و تکمیل بزرگراه شمالی با همه اما و اگرهایش مطالبه شهروندان از مسئولان استانی و شهری است.

بررسی هرچند کوتاه نگرانی‌ها درباره بزرگراه شمالی و همچنین بیان انتقاد برخی از اعضای شورای شهر که بیراه هم نیست را با یادآوری این مهم که حل معضل ترافیک کلان‌شهر کرج خواسته به‌حق البرزنشینان است به پایان می بریم و امیدواریم سرنوشت این پروژه مانند متروی کرج نباشد که با گذشت بیش از یک دهه هنوز اندر خم یک کوچه است در حالی که متروی کلان‌شهرهای دیگر از جمله شیراز، مشهد و تبریز راه افتاده و در حال سرویس‌دهی است ولی شهروندان کرجی فقط وعده می‌شنوند.