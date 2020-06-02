بورس امروز ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس تهران امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد، عبور خود از مرز یک میلیون واحد را تثبیت کرد و روی یک میلیون و ۲۸ هزار واحد بسته شد.

همچنین شاخص هم وزن نیز ۹ هزار و ۸۰ واحد رشد به ۳۳۰ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.