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۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

در جریان معاملات امروز؛

بورس امروز ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد کرد

بورس امروز ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد کرد

شاخص بورس تهران امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد عبور خود از مرز یک میلیون واحد را تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس تهران امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد، عبور خود از مرز یک میلیون واحد را تثبیت کرد و روی یک میلیون و ۲۸ هزار واحد بسته شد.

همچنین شاخص هم وزن نیز ۹ هزار و ۸۰ واحد رشد به ۳۳۰ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.

کد مطلب 4940201

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
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      تبریک به مردم کشورمون

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