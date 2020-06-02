به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، تاریخ جدیدی را برای رأی‌گیری تغییر قانون اساسی تعیین کرد. او با این تغییر خواهد توانست تا آینده نزدیک در قدرت باقی بماند.

پوتین طی یک سری جلسات کاری با قانون‌گذاران و مقامات مسئول، با پیشنهادی موافق» کرد که به او اجازه می‌دهد قدرت را هفت روز بیشتر، یعنی تا اول جولای در دست داشته باشد.

این رهبر قدیمی خطاب به حاضرین گفت: حالا می‌توانیم بگوییم که بر سر تاریخ رأی‌گیری به توافق رسیده‌ایم، البته مشروط بر آنکه اتفاق غیر منتظره‌ای نیافتد.

ابتدا مقرر شد رأی‌گیری تغییر قانون اساسی در روز ۲۲ آوریل انجام شود، اما به دلیل شیوع کرونا در روسیه به اجبار به تعویق افتاد. تغییر در زمان رأی‌گیری در صورت تصویب (که حالا ظاهراً نهایی شده است) به پوتین اجازه می‌دهد بیشتر از دوره تعیین شده در قانون اساسی بر سر قدرت بماند.

آنا پاپوا، رئیس سازمان نظارت بر استانداردهای روسیه، به رئیس جمهور گفت که کشور تا چهار هفته دیگر برای رأی‌گیری آماده خواهد بود. به گفته وی مبارزه با ویروس کرونا با کاهش نرخ مبتلایان به ۲ درصد در روز، به نقطه عطف رسیده است.

وی در ادامه گفته است: تاریخ مقرر اول جولای بدین لحاظ مناسب است که دو دوره دو هفته‌ای را پوشش می‌دهد، که دوره نهفته این ویروس است.

طبق قانون اساسی جاری روسیه، رئیس جمهور حداکثر می‌تواند دو دوره پشت سر هم در قدرت باقی بماند. با تصویب یک تبصره جدید در قانون اساسی، وی می‌تواند دوره‌های ریاست جمهوری خود را به صفر برگردانده و بدون هیچ مشکلی تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.