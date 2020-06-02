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۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۰۶

موسوی در گفتگو با العهد:

«اعتماد به نفس» مهمترین پیام امام خمینی در عرصه سیاست خارجی بود

«اعتماد به نفس» مهمترین پیام امام خمینی در عرصه سیاست خارجی بود

سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با یک رسانه لبنانی به مناسبت سی و یکمین سالروز رحلت امام خمینی(ره) به نقش حضرت امام در تحقق استقلال برای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی با العهد گفت: امام خمینی(ره) برای ما استقلال به ارمغان آورد و سبب شد که ما به خودمان تکیه کنیم و توانستیم که در برابر قدرت های بزرگ بایستیم.

وی افزود: طی ۴۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این رخداده است و جمهوری اسلامی ایران می تواند با توکل بر خداوند و تکیه بر توان داخلی و اراده ملت در برابر این قدرتها بایستد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: اعتماد به نفس مهمترین پیامی است که امام خمینی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی به ما داد و این درس بزرگی برای ماست.

کد مطلب 4940366

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