«اعتماد به نفس» مهمترین پیام امام خمینی در عرصه سیاست خارجی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی با العهد گفت: امام خمینی(ره) برای ما استقلال به ارمغان آورد و سبب شد که ما به خودمان تکیه کنیم و توانستیم که در برابر قدرت های بزرگ بایستیم.

وی افزود: طی ۴۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این رخداده است و جمهوری اسلامی ایران می تواند با توکل بر خداوند و تکیه بر توان داخلی و اراده ملت در برابر این قدرتها بایستد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: اعتماد به نفس مهمترین پیامی است که امام خمینی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی به ما داد و این درس بزرگی برای ماست.