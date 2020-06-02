صهیونیستها مرکز جاسوسی در کرانه باختری دایر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه برای اولین بار مرکز جاسوسی در کرانه باختری دایر کرد.

منابع وابسته به صهیونیست‌ها اعلام کردند که این مرکز دارای تجهیزات پیشرفته است.

صهیونیست‌ها درباره اینکه آیا این تحرک جدید تل آویو ارتباطی با نیت کابینه رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری در ماه جولای آینده دارد یا خیر، توضیحی نداده‌اند.

طبق گزارش مسئولان رژیم صهیونیستی این واحد تجسس دارای ۱۵ بازجو و پلیس مخفی است که کارش جاسوسی درباره فعالیت مقاومت مردمی فلسطین علیه اشغالگران است.