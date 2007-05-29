عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-هئیتی از پارلمان آلمان از امروز برای سفری چهار روزه وارد کره شمالی می شود .

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درنظر دارد فشارهای خود را بر دولت سودان به علت بحران دارفور افزایش دهد .

-"ایهود باراک" نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در دور اول انتخابات حزب کار برای کسب رهبری این حزب، پیروزی را از آن خود کرد.

- نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را دستگیر کردند .

- در درگیری های شب گذشته در افغانستان یک نظامی انگلیسی کشته شد.

- دولت آلمان از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرد .

- احتمال تحریم شرکت گازی او ام و اتریش از سوی آمریکا افزایش یافت .

- رابرت زولیک معاون سابق وزیر امورخارجه آمریکا بیشترین شانس برخورداری پست ریاست بانک جهانی را داراست .

- شهرهامبورگ آلمان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به نشست اتحادیه اروپا - آسه آن بود .

- "رومانو پرودی" نخست وزیر ایتالیا و " نیکلا سارکوزی " رئیس جمهوری فرانسه درباره اصلاحات اتحادیه اروپا در پاریس گفتگو کردند .

- " ولادیمیر پوتین " و " جرج بوش " روسای جمهوری روسیه و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی درباره نشست آتی گروه هشت گفتگو و تبادل نظر کردند .