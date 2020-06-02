۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به سیزدهم خردادماه، ۲۲ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکلات حاد تنفسی پذیرش شدند.

وی تصریح کرد: ۱۲ نفر از این تعداد در بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، ۸ نفر از کل بیماران که طی روزهای متمادی بستری بودند، پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری هستند که حال حدود ۳۰ نفر آنها وخیم است.