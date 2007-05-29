خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و هنر: در ژانر سینمای دفاع مقدس فیلم‌های شاخص زیاد ساخته شده، ولی برخی از این آثار به اندازه‌ای با متن جامعه درآمیخته که انعکاسی دقیق و کامل از آن دوران را با تمام عمق و اهمیت در این آثار می‌توان به تماشا نشست.