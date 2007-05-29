آغاز جنگ تحمیلی در کشور ما، نقطه شروع یک دفاع همه جانبه بود. این موضوع شرایطی را به وجود آورد که سینماگران در مقام تصویرسازان هنری جامعه و به عنوان افرادی که تاثیرپذیری زیادی از محیط اطراف خود دارند، به انعکاس این رویداد بپردازند. در این میان وجه هنری که فیلمسازان ایرانی پیش روی خود قرار دادند با رویکرد فیلمسازان ژانر جنگی در دیگر کشورهای جهان تفاوت های اساسی داشت.
جنگی که ملت ایران در آن قرار گرفته بود، به خاطر یک هجوم بی امان شکل گرفت و رزمندگان کشورمان که از قشرهای مختلف جامعه بودند در مقام دفاع برآمدند. این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی نگاه سینماگران گذاشت. به خصوص که بسیاری از فیلمسازان جنگی ما از نزدیک این درگیری ها را شاهد بودند و کم و بیش فیلمبرداری عرصه مستند جنگ را تجربه کرده بودند.
پژمان بازغی در نمایی از فیلم "دوئل"
سینمای دفاع مقدس در کشور ما هم به جهت ساختار و هم از نظر مضمون در دو وجه کاملا متفاوت ارائه شد. در یک شکل فیلمسازان به انعکاس درگیری های مستقیم رزمندگان ایرانی با مهاجمان پرداختند. در این گونه خاص از سینمای جنگ، درگیری مسلحانه حمله و دفاع و مهمتر از آن مفهوم ایثار و شهادت انعکاس پیدا می کرد.
در شکل دیگر ژانر دفاع مقدس، فیلم هایی تولید شدند که به طور مستقیم درگیری های جبهه های نبرد را به تصویر نمی کشیدند؛ بلکه در پی انعکاس تبعات جنگ بودند که در وجوه مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را نمایان می کرد. البته در مورد اطلاق عنوان دفاع مقدس به فیلم هایی از این دست همواره اختلاف نظر وجود داشته است. چون در برخی موارد فیلمسازان برای اینکه اثر خود را یکی از آثار مربوط به این گونه سینمایی معرفی کنند، از چند دیالوگ، یک صحنه کوتاه یا حتی یک شخصیت مربوط به جنگ استفاده می کردند. در حالی که فیلم آنها به گونه اجتماعی تعلق داشت.
در این گزارش تفکیک خاصی از نظر ساختار آثار صورت نمی گیرد؛ بلکه تعدادی از فیلم های سینمایی که از نظر کارشناسان و نویسندگان سینمایی به عنوان اثری در ژانر دفاع مقدس معرفی شده و مخاطبان خاص و عام به آنها توجه بیشتری نشان داده اند و به عبارتی بخشی از آثار ماندگار این گونه سینمایی محسوب می شوند، در این گزارش به آنها اشاره هایی می شود. هر چند بدون تردید سینمای دفاع مقدس از جلوه های بسیار بیشتری برخوردار است.
رسول ملاقلی پور جزو فیلمسازانی است که از ابتدای فعالیت سینمایی در ژانر دفاع مقدس فعالیت و هر دو نوع ساختار و ارائه مضمون این عرصه را تجربه کرد. همین مسئله باعث شد وی در هر دو شکل سینمای جنگ آثار قابل تاملی از خود به جای بگذارد. فیلم "سفر به چزابه" که سال 74 ساخته می شود یکی از آثار ماندگار این کارگردان و سینمای جنگ است. روایت قصه در قصه و بیان احساسی و تاثیرگذار فیلم و به کارگیری جلوه های ویژه بسیار خوب فیلم که برای دوره خود قابل توجه و حرفه ای مورد استفاده قرار گرفته بود، این اثر را بسیار دیدنی کرد.
تداوم فیلمسازی این کارگردان در عرصه دفاع مقدس منجر به ساخت فیلم "قارچ سمی" در سال 1380 شد. این اثر تلفیقی از نشان دادن صحنه های درگیری مسلحانه و بیان مسایل اجتماعی بود، اما این بار بیان فیلمساز پیچیده گی خاصی پیدا می کند. استفاده از نمادهای گوناگون به منظور بیان بخشی از مسایل و مشکلات اجتماعی که گریبانگیر اقشار مختلف به خصوص جوانان است، در این اثر مورد توجه کارگردان قرار می گیرد.
"مزرعه پدری" که سال 82 ساخته می شود، اوج توانایی ملاقلی پور در استفاده از جلوه های ویژه میدانی در یک فیلم است. این اثر اگر در زمان مناسب تری به نمایش درمی آمد و در سایه فیلم های پرهزینه آن سال قرار نمی گرفت، بدون تردید توانمندی های سازنده اثر و جذابیت های فیلم به خوبی مشخص می شد. بازی های بسیار قوی و حرفه ای و داستانی منسجم و قابل قبول، بخش دیگری از ویژگی های این فیلم را تشکیل می دهد.
ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز عرصه دفاع مقدس است، پس از دو فیلم نخست خود که جنگ را در جبهه های نبرد به تصویر می کشد به سمت سینمای جنگ با توجه به وجوه اجتماعی تمایل پیدا می کند. "از کرخه تا راین" که سال 71 ساخته می شود یکی از این آثار است که به خاطر توجه خاص و تاثیرگذار کارگردان به مسئله جانبازان شیمیایی توانست نظر بسیاری از مخاطبان خاص و عام را به خود جلب کند.
این کارگردان سال 76 فیلم "آژانس شیشه ای" را می سازد. بسیاری این اثر سینمایی را در گونه سیاسی قرار می دهند و فیلمی کاملا ایدئولوژیک می دانند که به بیان اندیشه های گروهی خاص از افراد جامعه می پردازد. گروهی نیز این فیلم را جزو آثار متفاوت عرصه دفاع مقدس می دانند که قصد بیان مظلومیت رزمندگان و جانبازان را دارد. اما در هر صورت فیلم با فروشی بسیار خوب مواجه شد و مخاطبان بسیاری از طیف های مختلف جامعه را به خود فراخواند.
جواد شمقدری فیلمسازی است که "بر بال فرشتگان" را سال 71 می سازد. این فیلم بر وجه مسائل اعتقادی و اندیشه ای رزمندگان عرصه دفاع مقدس تاکید می کند. در عین حال فیلم از نوعی شاعرانگی و توجه به مسایل عمیق انسانی برخوردار است که همین موضوع باعث می شود فیلم از استقبال به نسبت خوب تماشاگران بهره مند شود.
اما فیلم "لیلی با من است" را که سال 74 ساخته می شود می توان نخستین فیلم کمدی در عرصه دفاع مقدس نامید. این اثر در زمان خود بسیار جسارت آمیز محسوب می شد. به این خاطر که نحوه تحول یک فرد و قرار گرفتن در شرایط تغییر با کمدی و خنده و حتی اتفاقی به تصویر درمی آید. این موضوع تا آن زمان سابقه نداشت. چون پیش از آن تمامی رزمندگان افرادی معتقد، محکم و عاشق جبهه و جنگ به تصویر کشیده می شدند.
"عملیات کرکوک" که سال 70 توسط جمال شورجه ساخته می شود، بر اساس اتفاقات واقعی در یکی از عملیات ها به تصویر کشیده می شود. این فیلم از نظر طراحی درگیری ها و بیان روابط علت و معلولی از منطق خوبی برخوردار است و همین مسئله باعث می شود که باورپذیری اثر تا حدود زیادی افزایش پیدا کند. همچنین ایجاد تعلیق و تحرک در داستان شرایطی را به وجود می آورد که بینندگان از تماشای اثر خسته نشوند.
عبداله باکیده سال 70 فیلم "پوتین" را می سازد که تلاش تعدادی از رزمندگان ایرانی دربند نیروهای عراقی را نشان می دهد که برای فرار از دست دشمن تلاش می کنند. مهمترین ویژگی این فیلم به تصویر درآوردن نابرابری امکانات و ابزارهای جنگی است که در اختیار دو گروه درگیر قرار دارد. همچنین بازیگردانی فیلم نشان از توانایی بسیار خوب کارگردان فیلم دارد.
فیلم "سرزمین خورشید" سال 75 به کارگردانی احمدرضا درویش ساخته می شود. سازنده این اثر ضمن استفاده از خسرو شکیبایی که در آن دوره شناخته شده ترین بازیگر سینمای ایران محسوب می شد و گرفتن بازی متفاوت از وی، در استفاده از تکنیک دوربین روی دست و هدایت بسیار خوب بازیگران فرعی شرایطی را به وجود می آورد که این اثر از جذابیت خاصی برخوردار شود و نظر مخاطبان را به خود جلب کند.
همین کارگردان سال 82 فیلم "دوئل" را با هزینه ای بسیار زیاد می سازد. سرمایه گذاران این اثر که ارگان های مختلف دولتی بودند، برای ساخته شدن ماندگارترین اثر سینمای جنگ تلاش کردند. البته فیلم در مجموع توانست مخاطبان زیادی را به خود بکشد و بازسازی صحنه های جنگ در نیمه نخست اثر و استفاده از صدای دالبی سراوند دیجیتال هر بیننده ای را حیرت زده می کرد. هر چند ایرادهای اساسی فیلمنامه اثر را با مشکل جدی کیفیت مواجه ساخت.
سیف اله داد با آنکه در طول فعالیت سینمایی خود فقط 3 فیلم تولید کرد، اما با ساخت "کانی مانگا" در سال 66 توانست نام خود را در میان کارگردان های توانای این ژانر ثبت کند. این فیلم ضمن اینکه یکی از عملیات های واقعی دوران دفاع مقدس را به تصویر می کشید، بر وجه عملیات کماندویی و استفاده از مهارت های بدنی و جنگی شخصیت های داستان تاکید می کند و همین مسئله باعث ایجاد جذابیت به نسبت زیادی در فیلم می شود و در دوره خود فروش قابل توجهی می کند.
"حمله به اچ 3" را می توان یکی جذابترین و تاثیرگذارترین فیلم های دفاع مقدس معرفی کرد که در آن به یکی از پیچیده ترین و موثرترین عملیات هوایی دوره جنگ تحمیلی اشاره می شود. در این فیلم استفاده بسیار خوبی از جلوه های ویژه کامپیوتری شده و نماهای هوایی که در فیلم به کار گرفته می شود، در باورپذیری فیلم بسیار موثر است. به نحوی که بازسازی کامل و به نسبت دقیقی از یک عملیات محسوب می شود و همین مسائل فیلم را از جذابیت بسیار زیادی برخوردار می سازد.
آخرین ساخته سینمایی حمید خیرالدین با عنوان "سجده بر آب" را می توان یکی دیگر از آثار ماندگار عرصه دفاع مقدس معرفی کرد. این فیلم تلاش می کند پیوند میان عشق به کشور و خانواده را در وجهی آسمانی به تصویر بکشد و اینکه یک رزمنده هر دو جنبه را به خوبی در کنار همدیگر مورد استفاده قرار می دهد. این موضوع باعث می شود فیلم با آنکه در عرصه دفاع مقدس ساخته شده وجهی کاملا لطیف و انسانی داشته باشد و مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهد.
رخشان بنی اعتماد که اصولا در ژانر اجتماعی فعالیت می کند، سال 82 یکی از اپیزوهای فیلمی با عنوان "روایت سه گانه" را در مدت زمانی حدود 40 دقیقه می سازد. "ننه گیلانه" به قدری از سوی منتقدان مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به انصراف سازندگان "روایت سه گانه" در زمینه اکران عمومی فیلم، این اپیزود توسط بنی اعتماد و همراهی محسن عبدالوهاب تبدیل به اثری مستقل با عنوان "گیلانه" می شود که تاثیرگذاری فوق العاده بخش دوم فیلم مخاطبان بسیاری را به خود جلب می کند.
نگاهی به این آثار جدا از اینکه باعث مرور بخشی از خاطرات تصویری علاقمندان به سینما می شود، شرایطی را فراهم می آورد که مدیران سینمایی با نگاهی به کارنامه درخشان تعدادی از فیلمسازان عرصه دفاع مقدس، شرایطی را برای آنها به وجود آورند تا با استفاده از تجربیات گذشته خود و مسایل و موضوع های مختلفی که در حال حاضر می تواند مورد استفاده سینماگران قرار بگیرد، آثاری جذاب و عمیق مناسب با نگاه علاقمندان امروز به سینما تولید کنند تا همواره در حسرت گذشته نباشیم!
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