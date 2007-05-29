دولت آلمان از گفتگوهای ایران و آمریکا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"فرانک - والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان در دیدار شب گذشته با "نانسی پلوسی " رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام این مطلب تصریح کرد : کشورهای همسایه عراق در تامین ثبات و امنیت این کشور می توانند نقش کلیدی ایفا کنند .

وی افزود : ایران در بهبود وضعیت خاورمیانه نیز می تواند به ایفای نقش بپردازد .

سفرای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عراق روز گذشته گفتگوی چهار ساعته ای را برای حل بحران این کشور انجام دادند؛ حسن کاظمی قمی و رایان کروکر این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند؛ سفیر آمریکا نیز خبر داد طی کمتر از یک ماه آینده دیداری دیگری میان مقامهای دو کشور برگزار خواهد شد.

"پلوسی " که برای دیداری دو روزه و در آستانه برگزاری نشست سران گروه هشت به آلمان سفر کرده در دیدار با اشتاین مایر همچنین درباره مسائل مهم بین المللی و دوجانبه به گفتگو پرداخت .

این در حالی است که انتظار می ‌رود مسئله اختلاف نظر اروپا با آمریکا درباره محیط زیست، بخش عمده ‌ای از مذاکرات سران گروه هشت را به خود اختصاص دهد.