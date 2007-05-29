سعید آقا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر برخورد قاطع نیروی انتظامی با اراذل و اوباش تاکید کرد و گفت: با اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و بر اساس دستور رئیس سازمان زندانها این مجرمان به عنوان زندانی خطرناک محسوب شده و از تمامی امتیازات در زندان محروم شده اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی اراذل و اوباش دستگیر شده، در زندان رجائی شهر که شرایط آزادی سایر زندانهای کشور را ندارد نگهداری می شوند.

آقا صادقی گفت: نیروی انتظامی تا کنون در اجرای این طرح قاطعانه عمل کرده است و نتایج و ثمرات آن در حال حاضر در سطح شهر مشهود است.

وی با بیان اینکه سازمان زندانها تا کنون با رعایت حفظ حقوق با اراذل اوباش برخورد کرده است، افزود: نیروی انتظامی تا کنون در برخورد با اراذل و اوباش قاطعانه عمل کرده اما سازمان زندانها نیز با حفظ رعایت حقوق مجرمان، با این افراد برخورد کرده است.

مشاور رئیس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: تا زمان اجرای این طرح مردم از شر این قشر در امان خواهند بود اما در صورت متوقف شدن طرح، وضعیت امنیتی شهر همچون گذشته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برخورد محاکم قضائی با اراذل اوباش باید به گونه ای باشد که دیگر شاهد حضور چنین مجرمانی در سطح جامعه نباشیم.