۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

مخازن CNG باید در داخل تولید شوند

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : مدیرعامل تولید قطعات خاور گفت : مخازن ‪ CNG‬ یک محصولی استراتژیک است اما به رغم این امر هنوز در داخل تولید نمی شود و واردات نیز کشور در این زمینه را تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ضابط نیا صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : اکنون با افزایش مصرف بنزین در کشور تولید خودروهای گازسوز در کارخانه‌های خودروسازی کشور در اولویت قرار گرفته است .

وی با اشاره به آغاز عملیات ساخت کارخانه تولید مخازن ‪ CNG‬در استان خراسان رضوی اظهار داشت : اعتبارات این پروژه عظیم در استان خراسان رضوی با استفاده از ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال منابع استانی خراسان رضوی تامین شده است .


ضابط نیا در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از مجتمع صنعتی بزرگ اشتغال ‪۱۰۰‬ نفر به صورت مستقیم فراهم می شود خاطرنشان کرد : در ابتدای بهره برداری از این مجتمع  ‪ ۳۵‬هزار مخزن ‪CNG‬ تولید و برای اتوبوس های گازسوز دورن شهری استفاده خواهد شد.
 
وی یادآورشد : با همکاری نهادهای دولتی و برای تحقق اهداف اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و بنابر تاکید مقام معظم رهبری از سوی بخش خصوصی برای تغییر مالکیت این شرکت دولتی پیشنهاد های بسیاری شده است که امید با پذیرش یکی از آنها وضعیت این بخش به خصوص در زمینه تولید مخازن تغییر یابد .

