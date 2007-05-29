شکست عمیر پرتز در انتخابات حزب کار اسرائیل / احتمال فروپاشی کابینه اولمرت قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، هیچ کدام از نامزدهای تصدی ریاست حزب کار رژیم صهیونیستی نتوانستند در انتخابات درون حزبی که روز گذشته برگزار شد؛ آرای لازم برای احراز این پست را به دست بیاورند از همین رو انتخابات درون حزبی حزب کار به دور دوم کشیده شد.

بر اساس این گزارش، نتایج ابتدایی شمارش آراحکایت از آن دارد که در انتخابات درون حزبی حزب کاررژیم صهیونیستی، "ایهود باراک" نخست وزیر اسبق این رژیم و "عامی ایالون" در مقایسه با سایر رقیبان بیشترین میزان آرا را به خود اختصاص داده اند.

بر همین اساس در انتخابات روز گذشته که دو سوم از اعضای حزب در آن شرکت کرده بودند؛ باراک 2/34 درصد آرا و ایالون 7/31 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

و این در حالی است که "عمیر پرتز" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و رهبر فعلی حزب کارگر این رِژیم فقط موفق به کسب 8/21 درصد آرا شده است.

از همین رو، دور دوم انتخابات میان باراک و ایالون، دو هفته دیگر در فلسطین اشغالی برگزار می شود.



عمیر پرتز پس از این انتخابات تصمیم خود برای استعفا از وزارت جنگ اسرائیل را مورد تاکید قرار داد.



این در حالی است که رسانه ها شکست پرتز در انتخابات درون حزبی رژیم صهیونیستی، خطری برای از هم فروپاشی کابینه ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم قلمداد کرده اند؛ پرتز و اولمرت بر اساس گزارش کمیته وینوگراد(بررسی دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه لبنان) از عوامل مهم ناکامی رژیم صهیونیستی درجنگ تابستان گذشته علیه لبنان معرفی شده اند.