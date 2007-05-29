قدردانی از تلاش 25 سال گذشته مسئولان دانشگاه آزاد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوعی اقدم با بیان این مطلب اظهار داشت : دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در داخل و خارج از کشور غرورآفرین و چشمگیر است.

وی افزود : عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در جهت توسعه و پیشرفت تکنولوژی های نوین در کشور موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران به وسیله جوانان خود در سطح بین المللی بدرخشد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد : دانشگاه آزاد اسلامی، حقیقتا یکی از نهادهایی است که در سطح داخلی و خارجی توانسته با توسعه مناسب، توانایی های کشور را به جهانیان معرفی کند و افتخار آفرین باشد.

نوعی اقدم همچنین گفت: با توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه تکنولوژی های نوین مطمئنا این مرکز آموزش عالی در تداوم پیشرفت کشور در بحث انرژی هسته ای نیز نقش برجسته ای خواهد داشت.