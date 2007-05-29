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۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

قدردانی از تلاش 25 سال گذشته مسئولان دانشگاه آزاد ضروری است

قدردانی از تلاش 25 سال گذشته مسئولان دانشگاه آزاد ضروری است

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در طی 25 سال گذشته توام با موفقیت بوده است، گفت : در شرایط کنونی باید از خدمات مسئولان دانشگاه آزاد به دلیل 25 سال فعالیت خستگی ناپذیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوعی اقدم با بیان این مطلب اظهار داشت : دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در داخل و خارج از کشور غرورآفرین و چشمگیر است.

وی افزود : عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در جهت توسعه و پیشرفت تکنولوژی های نوین در کشور موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران به وسیله جوانان خود در سطح بین المللی بدرخشد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد : دانشگاه آزاد اسلامی، حقیقتا یکی از نهادهایی است که در سطح داخلی و خارجی توانسته با توسعه مناسب، توانایی های کشور را به جهانیان معرفی کند و افتخار آفرین باشد.

نوعی اقدم همچنین گفت: با توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه تکنولوژی های نوین مطمئنا این مرکز آموزش عالی در تداوم پیشرفت کشور در بحث انرژی هسته ای نیز نقش برجسته ای خواهد داشت.

کد مطلب 494109

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