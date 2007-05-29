به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انگلیسی ترکیب جدید از عنصر لیتیوم را تولید کرده اند که ممکن است ذخیره سازی کافی هیدروژن در خودروهای سلول سوختی on-board و افزایش برد حرکتی آنها به بیش از 300 مایل را پیش از شارژ مجدد ممکن سازد.

دستیابی به این برد حرکتی برای آینده بازار خوروهای سلول سوختی حیاتی است اما فناوری های فعلی تاکنون قادر به تحقق چنین ایده ای نبوده اند.

اما دانشمندان انگلیسی در دانشگاه های بیرمنگام و آکسفورد فناوری مورد نظر را ارایه کرده و اکنون به ایجاد تحول در بازار ساخت چنین خودروهایی امیدوار شده اند. سلول های سوختی، الکتریسیته بدون آلودگی را به وسیله به کنترل درآوردن واکنش های شیمیایی میان هیدروژن و اکسیژن تولید می کنند. با این حال خودروهای سلول سوختی فعلی نهایتا دارای برد 200 مایلی هستند.

برای دستیابی به برد 300 مایلی با فناوری های قدیمی به مخزنی به اندازه یک اتوبوس دو طبقه برای ذخیره سازی هیدروژن در فشار و دماهای استاندارد نیاز است.

تحقیقات دانشمندان انگلیسی بر روی نگرشی جدیدی متمرکز بوده است تا بتوان هیدروژن را در حجم بالاتر و محدودیت های وزنی قابل قبول تر ذخیره کرد.

بر اساس گزارش اسپیس وار، گزینه مورد نظر دانشمندان انگلیسی شامل فرآیندی موسوم به «جذب شیمیایی» است که طی آن اتم های گاز در ساختار کریستالی ماده ای سخت جذب شده و در زمان نیاز آزاد می شوند.