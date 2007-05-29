سه مدال طلا ، نقره و برنز برای ورزشکاران ایران بدست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان مدالهای کسب شده به این شرح است :

پرتاب نیزه کلاس F38

در این ماده جواد حردانی با پرتاب نیز به مقدار 58/45 متر به مقام قهرمانی دست یافت ورزشکار چک با پرتاب 27/42 دوم و ورزشکار هلندی با 90/38 متر به مقام سوم رسید.

پرتاب دیسک F35

در این ماده ورزشکار هلندی با 930 امتیاز اول شد ورزشکار آلمان با 915 امتیاز دوم شد و محسن کائدی با 908 امتیاز سوم شد.

پرتاب وزنه F38

در این ماده ورزشکاری از آلمان با 993 امتیاز به مدال طلا رسید. جواد حردانی از ایران با 898 امتیاز دوم و مدال نقره گرفت و ورزشکاری از روسیه با 763 امتیاز به مدال برنز رسید. بدین ترتیب در پایان روز دوم تیم ایران موفق به کسب 4 مدال طلاَ، 5 مدال نقره و یک مدال برنز شد و در آخرین روز دو ورزشکار کشورمان در پرتاب دیسک و دو 1500 متر با رقیبان خود مقابله خواهند داشت.