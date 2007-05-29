جلوگیری از گرانی اجناس و نظارت بر قیمت ها / بازنگری در نرخ اوراق مشارکت متناسب به کاهش نرخ سود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز مجلس تذکرات مکتوب نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس، حسینی نماینده سیرجان، عبادی نماینده بیرجند، عسگری نماینده مشهد، هدایتخواه نماینده بویراحمد، محبی نماینده لارستان، شیخ الاسلام و نادران نمایندگان تهران در تذکر به وزیر امور خارجه، بر ضرورت انجام اقدامات جدی برای محکومیت رژیم صهیونیستی و حامیان آن در مجامع بین المللی به خصوص شورای امنیت به خاطر نقض مکرر و آشکار حقوق بشر و کشتار زنان و مردان و کودکان بی گناه فلسطینی تاکید کردند.

موسوی سرچشمه نماینده فیروز آباد در تذکر به وزیر امور خارجه خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از نشر و پخش کتب و جزوات اهانت آمیز علیه ائمه (ع) و مذهب تشیع در مکه و مدینه منوره از طرف وهبابیت عربستان سعودی شد.

ریاض نماینده تهران در تذکر به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری وضعیت مدیر ایرانی طرح ال 90 در فرانسه شد و در تذکر به وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی نسبت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت محصولات کشاورزی و دامی تذکر داد.

حجازی فر نماینده خوی در تذکر به وزرای جهاد کشاورزی و نیرو خواستار تحویل گازوئیل به کشاورزان با توجه به افزایش تولید وتغییر موتورها شد.

جلالی نماینده کرج در تذکر به وزیر نیرو خواستار رسیدگی به علت عدم تامین و صدور مجوز آب برای تعاونی های دارای زمین طبق نظر کارشناسی وزارت جهاد و کشاورزی شد و در تذکر به وزیر صنایع و معادن بر پاسخگویی به علت بی توجهی مسئولان شهرک صنعتی اشتهارد نسبت به بوی فاضلاب شهرک و عدم همکاری برای رفع آن تاکید کرد.

میرتاج الدینی نماینده تبریز در تذکر به وزیر کشور بر لزوم اقدام قاطع برای جلوگیری از قاچاق سوخت در محورهای سقز ، بوکان و بانه تاکید کرد و در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار قطع واردات میوه های غیر فصلی با توجه به رسیدن میوه های بهاری و تابستانی و رسیدگی به علت واردات میوه های گران قیمت شد.

ثروتی نماینده بجنورد در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار رسیدگی به علت عدم اجرایی شدن مصوبات هیات دولت در خصوص تکمیل سیلوی بجنورد ، راه اندازی نمایشگاه بین المللی استان و تخصیص بودجه و نیروی انسانی و سطح تشکیلاتی همتراز سایر استانها شد.

موسوی نماینده رامهرمز در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار جلوگیری از گرانی اجناس و نظارت بر قیمت ها شد.

شعبانی نماینده سنندج در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار تسریع در تحویل میزان آرد مصوب مجلس به روستاییان سنندج ، کامیاران و دیواندره شد.

قمی نماینده پاکدشت در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها شد و در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم پرداخت خسارت به مرغداران خسارت دیده تاکید کرد.

وی همچنین در تذکر به وزیر کشور خواستار تسریع در ارتقا دهستان فرون آباد به شهر شد.

اختری نماینده تهران در تذکر به وزیر کشور خواستار جلوگیری از کندن پلاکاردهای تبلیغ فرهنگ اسلامی در خصوص برحذر داشتن مردم از بدحجابی و بی بند و باری اخلاقی توسط ماموران شهرداری شد.

فضلعلی نماینده توسیرکان در تذکر به وزیر بهداشت خواستار پرداخت حقوق و مزایای اردیبهشت ماه کارکنان بهداشت و درمان استان همدان شد.

شجاع نماینده دشتسان در تذکر به وزیر نفت بر لزوم در نظر گرفتن سهمیه مناسب بنزین برای مناطق گرمسیری و سردسیری تاکید کرد.

سودانی نماینده اهواز در تذکر به وزیر اقتصاد خواستار تسریع در ابلاغ مصوبه هیات دولت به بانک های کشور در خصوص بخشودگی جرائم دیر کرد و سودهای کلان وام های کشاورزی و روستاییان شد.

زمانی نماینده ملایر در تذکر به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به علت عدم اقدام و تصمیم گیری در خصوص مابه التفاوت نرخ یورو برای حمایت از صنایع و تولید کشور شد.

ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل در تذکر به وزرای اقتصاد ، بازرگانی و صنایع خواستار بازنگری در نرخ اوراق مشارکت متناسب به کاهش نرخ سود تسهیلات شد.

شیخ نماینده شوشتر در تذکر به وزیر صنایع و معادن خواستار فسخ قرار داد و اگذاری کارخانه کاغذ کارون شوشتر شد . زیرا این کارخانه از سوی بانک صنعت و معدن به بخش خصوصی واگذار شد . ولی خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است.

میرتاج الدینی نماینده تبریز ، رحمانی نماینده تبریز و بزرگیان نماینده سبزوار در تذکر به وزاری صنایع و معادن و اقتصاد بر لزوم اقدام اساسی برای رفع مشکلات صنایع نساجی و اجرای دستور رئیس جمهور در نحوه پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنعت نساجی با توه به ورشکستگی قریب الوقوع 63 کارخانه تاکید کردند.

رحمانی نماینده تاکستان در تذکر به وزرای صنایع و معادن و جهاد و کشاورزی خواستار بررسی علت تعطیلی تنها کارخانه صنایع تبدیلی و آب انگور تاکستان و عدم اقدام لازم در راه اندازی یا واگذاری آن به بخش خصوصی شد.

شهریاری نماینده زاهدان در تذکر به وزیر راه و ترابری خواستار رسیدگی به علت لغو و تاخیر غیر موجه پرواز هواپیماهای تهران - زاهدان شد.

عزیزی نماینده شازند در تذکر به وزیر راه و ترابری خواستار تسریع در بهره برداری از از طرح هواشناسی شهرستان شازند و رفع نارضایتی مردم شد.

نعمت زاده نماینده قائم شهر در تذکر به وزیر راه وترابری خواستار بررسی علت بی توجهی به 4 خطه نمودن جاده نظامی شهرستان قائم شهر و پل غیر هم سطح جاده بابل - قائم شهر شد.

نوش آبادی نماینده ورامین در تذکر به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار اقدام جدی برای حل مشکل ساکنان مجاور کارخانه روغن کشی ورامین شد.

یحیی زاده نماینده تفت و میبد در تذکر به وزرای ارتباطات و بر ضرورت اهتمام به اجرای اصل 15 قانون اساسی در پاسداشت خط و زبان فارسی شد و در تذکر به وزرای امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار موضع گیری در برابر دولت آذربایجان به علت ممنوع نمودن پخش اذان از مساجد این کشور اسلامی شد.

میرتاج الدینی نماینده تبریز ، نیک فر نماینده اقلید و هدایتخواه نماینده بویر احمد و دنا در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور به سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشور در خصوص پیشگیری از تخریب 120 هکتار جنگل در استان گیلان شدند.

ناصر نژاد نماینده شادگان در تذکر به وزیر نیرو خواستار رسیدگی عاجل به حل معضل حاد برق در شادگان شد.

معلمی پور نماینده میناب در تذکر به وزیر کشور خواستار رسیدگی فوری به آتش سوزی شهررودان و تلاش در جهت اطفا آن و جیران خسارت وارده شد.