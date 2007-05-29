بازدید مدیریت برنامه ریزی تلفیقی وزارت نفت از پردیس پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دلیریش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی وزارت نفت و هیئت همراه با حضور در پردیس پژوهشگاه صنعت نفت از پایلوت ها و پژوهشکده های تحقیقاتی بازدید و در جریان روند پروژه هایی همچون DMD (مرکاپتال زدایی از برشهای نفتی)، HDS (سولفوزدایی بوسیله هیدروژن)، شیرین سازی گاز به روش سولفیران، ساخت و سنتز رنگ اپوکسی دو جزیی پایه ای که برای نخستین بار در کشور در حال انجام است، قرار گرفتند.

وی با اشاره به این که پژوهشگاه صنعت نفت مهمترین مرکز تحقیقات کشور و خاورمیانه است از روند اجرای تحقیقات در این مرکز ابراز خرسندی کرد.

پردیس پژوهشگاه صنعت نفت در ضلع شمال غربی استادیوم آزادی به مساحت 30 هکتار در حال ساخت و راه اندازی است.

پژوهشگاه صنعت نفت در ابتدا با نام "اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران" در سال 1338تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهشص در زمینه کاربرد مواد نفتی بود. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها در راستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال 1368 شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان "پژوهشگاه صنعت نفت" با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد.

پژوهشگاه صنعت نفت با قریب نیم قرن سابقه تحقیقات صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی خاورمیانه در راستای توسعه صنایع نفت و حل مشکلات عملیاتی، گام های اساسی پیموده و خدمات ارزنده ارایه کرده است.

در حال حاضر نیز با نگرش بر نقش تحقیقات صنعتی در ارتقاء کیفیت و کمیت بالادستی و پایین دستی صنعت نفت با بهره گیری از ابزارهای خاص توسعه و اتخاذ راه های میان بر و انجام تحقیقات فرا رشته ای مشترک به انتقال و توسعه فناوری مورد نیاز کشور پرداخته است.