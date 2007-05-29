۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

شیراز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان شد

میزبانی رقابتهای مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به هیات کشتی استان فارس رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام فدراسیون کشتی رقابتهای مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان طی روزهای پنج شنبه و جمعه 24 و 25 خرداد ماه جاری با حضور 55 فرنگی‌کار منتخب در شهرستان شیراز برگزار خواهد شد.

این مسابقات به صورت دوره‌ای دو حذفی انجام می شود و در پایان نیز با تشخیص و صلاحدید کمیته فنی نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

فرنگی کاران دعوت شده در این رقابتها عبارتند از: 55 کیلو گرم: 1- محمد فقیری (تهران) 2- باقر توکلیان (فارس) 3- شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) 4- سجاد امیری (لرستان) 5- حمید سوریان (تهران) 6- عبدالمحمد پاپی (خوزستان)

60 کیلوگرم: 1- امیررضا محمودی (تهران) 2- مقداد براتی (خوزستان) 3- محسن عمرانیان (مازندران) 4- مجید یعقوبی (خراسان) 5- حیمد باوفا (خراسان.ر) 6- علی اشکانی (اردبیل)

66 کیلوگرم: 1- آزاد علی محمدپور (کردستان) 2- حمیدرضا رضایی (قم) 3- محمود روشندل (خراسان.ر) 4- هادی حسن‌نژاد (مازندران) 5- علی محمدی (تهران) 6- سجاد کشاورز (خوزستان) 7- حمید ریحانی (فارس) 8- پرویز زیدوند (خوزستان) 9- افشین بیابانگرد (اردبیل)

74 کیلوگرم: 1- فرهاد کریمی (کردستان) 2- محسن غفارزاده (توابع) 3- عادل کشکولی (گیلان) 4- عادل بالی تبار (مازندران) 5- امیرعلی اکبری (تهران) 6- داود هداوند (تهران)

84 کیلوگرم: 1- شهاب شکری (کرمانشاه) 2- داود عابدین زاده (تهران) 3- علی قیطاسی (فارس) 4- سامان طهماسبی (کردستان) 5- امیرعلی اکبری (تهران) 6- داود هداوند (تهران)

 96 کیلو گرم: 1- مجتبی کبابی (خوزستان) 2- حسین پیررسلو زاده (اردبیل) 3- حمید سرشوق (اصفهان) 4- عباس نوری (قم) 5- قاسم رضائی (مازندران) 6- رضا فرضی‌زاد (اردبیل)

120 کیلوگرم: 1- علیرضا اکبری (مازندران) 2- شروین پیروزی (کردستان) 3- یردان قدرتی (کرمانشاه) 4- رحیم مهدیان (اصفهان) 5- مهدی شربیانی ‌(تهران) 6- مسعود هاشم‌زاده (آ.شرق) 7- بشیر باباجانزاده (مازندران) 8- اسماعیل نظری (تهران)

