ادبیات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اعمال تبعیض نادرست است / سازمان بازرسی تخلفات را موردی بررسی کند

دکتر علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاهها در زمینه نقل و انتقال اعضای هیات علمی طبق آنچه در قانون بوده اقدام کرده اند. بر اساس قانون فرزندان عضو هیات علمی باید به حد نصابی در نمره آزمون رسیده باشند تا بتوان آنها را به دانشگاه دیگری منتقل کرد.

وی ادامه داد: تسهیلاتی اینچنینی تنها به اعضای هیات علمی محدود نمی شود. دانشگاهها فرزندان کارکنان دولت درخارج ازکشور را نیز می پذیرند و موارد دیگری نیز در این قانون گنجانده شده است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: اعضای هیات علمی جزء نخبگان کشور محسوب می شوند اما در کشور از هیچگونه تسهیلاتی برخوردار نیستند و می خواهند حداقل هایی را که برای آنها در نظر گرفته شده است نیز از آنها بگیرند. این موضوع خلاف سیاست کلی کشور در خصوص رسیدن به تولید علمی است.

وی با اشاره به اعلام لغو امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ادبیات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اعمال تبعیض نادرست است. سازمان بازرسی کل کشور در صورت بروز تخلفی در این زمینه باید به صورت موردی تخلف را پیگیری کند. پاک کردن صورت مسئله برای وجود احتمالی موردهایی خلاف قانون درست نیست.

خاکی صدیق با اشاره به اینکه نقل و انتقال تنها در رشته قبول شده داوطلب صورت می گیرد، گفت: در صورتی که دانشگاهها نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها را در رشته دیگری جزء رشته قبول شده فرد بپذیرند بر اساس قوانین مربوط به تغییر رشته عمل کرده اند و این موضوع با امتیاز مربوط به فرزندان عضو هیات علمی متفاوت است.

وی ادامه داد: همچنین انتقال به دانشگاه بهتر به صورت مهمان انجام می شود و فرزندان اعضای هیات علمی تنها درصورت کسب حد نصاب لازم بر اساس بخشنامه می توانند از امتیاز نقل و انتقال استفاده کنند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه دولت هیچگونه امتیاز و تسهلاتی را برای اعضای هیات علمی دانشگاه در نظر نگرفته است، گفت: کارکنان سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از امکانات بسیار در زمینه های رفاهی برخوردار هستند که قشر نخبه کشور از کوچکترین آنها بی بهره اند.