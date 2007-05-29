شاهد کودک ، نوجوان و جوان به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه "شاهد جوان" در بیست و سومین شماره خود به مطالبی چون:" صرف فعل توانستن"، "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"، "گزارش ویژه از شب های دراز امتحان"، "یک بهانه خوب برای سپاس"، "صبا و گردهمایی گرافیست های جهان به بهانه برگزاری دوسالانه پوستر جهان اسلام"، "دیجیتالم کجا بود"، "خداحافظ همسفر"، "صبح به خیر انسانیت" و ... پرداخته است.

"شاهد جوان" علاوه بر این مطالب ویژه نامه خرمشهر را نیز به مناسبت بیست و پنجمین سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر کرده است. این ماهنامه فرهنگی اجتماعی دارای سرفصل های ثابتی چون خبرها و نظرها، گزارش ویژه، مشاوره، اقتصاد، نگارخانه، شعر، کتابخانه، طنز،انگلیسی و کاریکاتور است.

در بیست و ششمین شماره نشریه " شاهد نوجوان " که به تازگی منتشر شده است می خوانیم: داستان باور یک دختر نوشته پیمان پناهی، تقویم و گرامیداشت ارتحال امام خمینی ، روز پرستار، سالروز آزادی خرمشهر، شهادت مجاهدان موتلفه اسلامی و شهید چمران، یادنامه ای درباره ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی، قطعات اصلی رایانه به کوشش یوسف قدیانی و...

این شماره از شاهد نوجوان در بخش شعر اشعاری از زنده یاد حسن حسینی، محمد جواد محبت، جعفر ابراهیمی، قیصر امین پور نیز منتشر کرده است. معرفی بیوگرافی بازیگرانی چون گلشیفته فراهانی، کامبیز دیرباز و پژمان بازغی و چند توصیه مهم برای موفقیت در امتحانات نیز از دیگر بخش های این نشریه برای نوجوانان است.

همچنین هفدهمین شماره نشریه "شاهد کودک" به انتشار اشعاری از قیصر سربازی و جعفر ابراهیمی ، طراحی جلد و خلاقیت برای کودکان، معرفی کتاب، لطیفه، داستان ماهی و قورباغه از پارسا صفاری فر و... پرداخته است.

ماهنامه های شاهد جوان، نوجوان و کودک هر ماه به مدیرمسئولی حسین دهقان و سردبیری عباس خامه یار منتشر می شود.