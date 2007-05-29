امکان تولید کارت هوشمند سوخت در داخل کشور وجود دارد

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی در گفتگو با مهر در مورد تولید کارت سوخت در ایران گفت : چاپخانه بانک ملی یکی از معدود چاپخانه های کشور است که قابلیت تولید کارت‌های پلاستیکی هوشمند و الکترونیک را در کشور دارد و در ابتدا قرار بود که کارت هوشمند سوخت توسط این شرکت تولید شود.

رضا منصوری در ادامه افزود : شمارگان آزمایشی کارت‌های هوشمند سوخت از سوی چاپخانه بانک ملی طراحی و تولید شده بود اما بنا به دلایلی که من نمی دانم چه بوده، تولید این کارت‌ها به برخی کشورهای خارجی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی خاطر نشان کرد : کار تولید سری بعدی کارت هوشمند سوخت در آینده به این شرکت سپرده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : دستگاه های پیشرفته ای که در چاپخانه بانک ملی وجود دارد امکان تولید این کارت و دیگر کارت‌های مشابه در داخل کشور را دارد به طوری که می توان گفت امکانات شخصی سازی میلیون‌ها قطعه کارت در این شرکت وجود دارد.

رضا منصوری یادآور شد : همانطور که کارت های عابر بانک ها ( ATM) ، کارت های تلفن ، مترو و دیگر انوع این کارت‌ها در داخل کشور تولید می شود کارت هوشمند سوخت نیز باید در داخل تولید شود.