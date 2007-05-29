۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی در گفتگو با مهر :

امکان تولید کارت هوشمند سوخت در داخل کشور وجود دارد

این امکان در داخل کشور وجود دارد که کارت‌های هوشمند سوخت را خودمان تولید کنیم اما فعلا کار چاپ این کارت‌ها به برخی کشورهای خارجی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی در گفتگو با مهر در مورد تولید کارت سوخت در ایران گفت : چاپخانه بانک ملی یکی از معدود چاپخانه های کشور است که قابلیت تولید کارت‌های پلاستیکی هوشمند و الکترونیک را در کشور دارد و در ابتدا قرار بود که کارت هوشمند سوخت توسط این شرکت تولید شود.

رضا منصوری در ادامه افزود : شمارگان آزمایشی کارت‌های هوشمند سوخت از سوی چاپخانه بانک ملی طراحی و تولید شده بود اما بنا به دلایلی که من نمی دانم چه بوده، تولید این کارت‌ها به برخی کشورهای خارجی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی خاطر نشان کرد : کار تولید سری بعدی کارت هوشمند سوخت در آینده به این شرکت سپرده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : دستگاه های پیشرفته ای که در چاپخانه بانک ملی وجود دارد امکان تولید این کارت و دیگر کارت‌های مشابه در داخل کشور را دارد به طوری که می توان گفت امکانات شخصی سازی میلیون‌ها قطعه کارت در این شرکت وجود دارد.

رضا منصوری یادآور شد : همانطور که کارت های عابر بانک ها ( ATM) ، کارت های تلفن ، مترو و دیگر انوع این کارت‌ها در داخل کشور تولید می شود کارت هوشمند سوخت نیز باید در داخل تولید شود.

