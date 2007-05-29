به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز غروی دبیر همایش ، با اشاره به رشد روز افزون تقاضای ترانزیت کالا از ایران ، بر لزوم شناسایی گلوگاه های موجود برای استفاده از حداکثر توان کشور در این زمینه تاکید کرد.

وی حضور تمامی ارگان های موثر داخلی ، خارجی و بین المللی در ترانزیت کالا و مسافر در این همایش را از جمله مزیت های مهم این همایش ذکر کرد که علاوه بر ایجاد فرصت های لازم جهت شکل گیری همکاری های جدید بین المللی چه در بخش خصوصی و چه دولتی ، زمینه های لازم جهت معرفی امکانات ترانزیتی ایران در بخش های حمل و نقل ریلی ، هوایی ، زمینی و دریایی را نیز فراهم می آورد.

به گفته وی در این همایش سازمان راهداری و حمل و نقل ، سازمان راه آهن ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، گمرک جمهوری اسلامی ، هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگزار کننده حضور دارند و از مسئولان و کارشناسان کشورهای مختلف منطقه و جهان و نیز مدیران و مسئولان سازمان های بین المللی ذیربط برای شرکت در این همایش دعوت شده است .

وی گفت : در این همایش چگونگی ایجاد کارآئی رژیم های تجاری و مواصلاتی ، رفع موانع غیر تعرفه ای ، آسان سازی و تسهیل در فرآیندهای گمرکی و توسعه خدمات کانتینری و چند وجهی تشریح و نظارت کارشناسی در زمینه اصلاح فرایندهای اجرایی و مقررات حمل و نقلی در بخش های مختلف بازرگانی ، بانکی و بیمه ارایه خواهد شد .

دبیر همایش بررسی راهکارهای تکمیل و توسعه زیرساخت ها با تسریع در جذب سرمایه گذاری و استفاده از فناوری‌های روز و افزایش کارآیی ناوگان تجاری را از دیگر محورهای این همایش اعلام کرد .

به گفته وی در این همایش همچنین با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد کارآیی و تقویت بخش خصوصی ، توسعه و گسترش تقویت همکاری های صنفی در قالب بخش خصوصی فوروارداینگ و حمل و نقل چند وجهی ، عرضه خدمات بر اساس تقاضای مشتری و بهبود و توسعه تشکل های صنفی متناسب با نیازهای بازار به بحث گذاشته خواهد شد.